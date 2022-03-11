Türkiye Gazetesi

Temsilciler Meclisindeki Demokratların Philadelphia kentinde düzenlediği konferansta konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de açıklamalar yaptı. Ukrayna'ya ihtiyaçları olan silahları ulaştıracaklarını ve Ukraynalıların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için de gerekli parayı göndereceklerini belirten Biden, "Şu anda elimizden gelen yardımı sağlıyoruz ancak, içinde Amerikalı pilotların ve mürettebatın bulunduğu uçakları, tankları, trenleri Ukrayna'ya göndermenin tek adı 3. Dünya Savaşıdır." dedi.

"ZELENSKİY İLE HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile neredeyse her gün telefonda görüştüklerini kaydeden Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO'yu bölebileceğini düşündü, bizim ülkemizi, Batı'yı bölebileceğini düşündü ancak başarılı olamadı." dedi.

Biden, Rusya'ya karşı ABD'nin Avrupa Birliği, NATO ve G7 ortaklarının bir araya gelerek Putin'e ekonomik yaptırımlar uyguladığını ve Rusya'yı izole ettiğini belirterek, bu sabah da ABD'nin Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya aldığını anımsattı.

Avrupa ülkelerinin benzin ithalat yasağı konusunda ABD'den daha kırılgan olduğunu, bu ülkelerin büyük oranda Rusya'ya bağımlı olduğunu belirten Biden, "Bizim yaptığımız gibi ithalatı yasaklamak onlar için akıllıca olmayabilir ancak biz onlara enerji, doğal gaz ve diğer konularda alternatif bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Biden, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sonuç verdiğini belirterek, "Şu anda 200 ruble 1 dolara eşit. Moskova borsası tek bir sebepten dolayı kapalı, çünkü borsayı açarlarla borsa patlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"UKRAYNA'YA GEREKLİ YARDIMI GÖNDERECEĞİZ"

Ukrayna'ya ihtiyaçları olan silahları ulaştıracaklarını ve Ukraynalıların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için de gerekli parayı göndereceklerini belirten Biden, şöyle konuştu:

"Biz 5. Maddedeki yükümlülüklerimiz gereği NATO topraklarının her bir metrekaresini savunacağız ancak 3. Dünya Savaşına girmeyeceğiz. NATO'yu Ukrayna'da savaşa sokmak zafer olmayacaktır. Şu anda elimizden gelen yardımı sağlıyoruz ancak, içinde Amerikalı pilotların ve mürettebatın bulunduğu uçakları, tankları, trenleri Ukrayna'ya göndermenin tek adı 3. Dünya Savaşıdır."

Biden, Putin'i ABD'de son aylarda artan petrol fiyatı ve enflasyondan dolayı da sorumlu tuttu.

Cumhuriyetçilerin bu artıştan dolayı kendini sorumlu tutmasını eleştiren Biden, "Enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni Putin'dir. Biz bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz." dedi.

Biden ve Zelenskiy’den telefon diplomasisi: Destek ve yardımlar artırılacak Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın gün içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu görüşmede Ukrayna'ya yönelik destek ve yardımların artırılacağının belirtildiği öğrenildi.

Biden'dan ilginç çıkış: ABD'de 40 yılın zirvesinde olan enflasyonun suçlusu Putin ABD Başkanı Biden, ülkede tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu.

ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile "ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını açıkladı. Biden, bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını duyurdu.

Erdoğan ve Biden’dan telefon diplomasisi: Türkiye’ye yönelik haksız yaptırımlar kaldırılsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Rus petrolünü yasakladı ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Benzer bir kararı İngiltere'de aldı. Bu açıklamaların ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi.