Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 68’inci gününde devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında 15 yaşındaki 1 çocuğunda bulunduğu toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Saldırıda, sivil yerleşim yerleri ile bir kilisenin hasar aldığı belirtildi. Yetkililer, Odessa halkından sığınaklarda kalmasını ve pencerelere yaklaşmaması konusunda uyardı.

Rusya, Odessa'ya roketle saldırdı Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa şehrinde yer alan çok katlı bir binayı roketle hedef alarak vurduğu öğrenildi. Odessa'dan yapılan açıklamada ise ""Odessa şehrine roketli saldırı düzenlendi ve altyapı hedef alındı" denildi.

Rusların Odessa'ya attığı İskender füzeleri havada yok edildi Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada yok etti.