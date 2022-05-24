Türkiye Gazetesi

Teksas’ta iki yaşında çocuğa sahip olan bir anne telefonunu çocuğuna vermesi pahalıya patladı. Medya pazalarlamada çalışan Kelsey Golden isimli anne evden çalıştığı gün oğluna oyalanması için telefonunu verdi. Ekrana basması ve oyalanması için verdiği telefonu kilitlemeyi unutan anne büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

2 yaşındaki oğlu Barrett, yemek uygulamasına girdi ve 31 tane cheeseburger sipariş etmeyi başardı. Siparişin uzun süreceği bildirimi üzerine sipariş verip vermediğini diğer çocuklarına sordu ancak olumsuz cevap aldı.

Evlerinin önüne yanaşan McDonald’s arabası üzerine Golden, 31 tane cheeseburgeri siparişini görünce çok şaşırdı ve durumu anladı. 2 yaşındaki oğlunun 91 dolarlık siparişi üzerine neye uğradığını şaşıran anne ‘Cheeseburger’i de ailecek sevmediklerini’ ifade etti. Golden, hamburgerleri ne yapacağını düşündü ve Facebook’tan durumu arkadaşlarına ve komşularına bildirdi. ’31 tane cheeseburger’i olduğunu duyuran anne siparişleri dağıtacağını duyurdu. Siparişlerden 6 tanesine hamile bir komşusu talip oldu. Annenin gönderisi kısa sürede viral oldu.



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