Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı, Covid-19 sebebiyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlediği partilerle dertte. Uzun süredir ülkede tartışma konusu olan bu durum, kendi partisini de ikiye böldü. Johnson'ın liderliğinde iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili John Stevenson, Başbakandan memnuniyetsizliğini dile getiren ve istifasını isteyen son milletvekili oldu. Böylelikle partiden istifasını talep eden vekil sayısı 28’e yükseldi.

BORIS'İN İSTİFASINI İSTEDİ

Stevenson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki Covid-19 kurallarının çiğnendiği partiler ve Johnson'ın parlamentoya verdiği cevap sebebiyle "derin hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi. Boris Johnson ile ilgili güvensizlik mektubu yazan ve Başbakana istifa çağrısında bulunan Stevenson "Devam eden eleştiriler, ifşalar ve sorular, ele alınması gereken çok sayıda başka önemli ve kritik meselenin olduğu bir zamanda hükümeti zayıflatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"LİDERLİK BAŞARISIZLIĞI"

Eski Kabine Bakanı Dame Andrea Leadsom da "Sue Gray raporundan çıkardığım sonuç, tolere edilemeyecek ve Başbakanın sorumluluğunda olan kabul edilemez liderlik başarısızlıklarının olduğudur" ifadelerini kullandı.



YENİ LİDER İÇİN 26 VEKİL DAHA LAZIM

Öte yandan, Muhafazakar Parti içerisinde yeni liderlik oylamasının yapılabilmesi için vekillerin yüzde 15'ine denk gelen halihazırda 54 milletvekilinin güvensizlik mektubu yazması gerekiyor.

"İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

İngiltere Başbakanı Johnson, eğlence partileriyle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray'in hazırladığı raporun yayımlanmasının ardından "Raporun acı sonuçları ve kamuoyunun öfkesine rağmen görevde kalmam gerektiğine inanıyorum. İstifa etmeyi düşünmüyorum" demişti.

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