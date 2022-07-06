Türkiye Gazetesi

İngiltere art arda gelen istifa depremleri ile sarsılıyor. Ülkede, 6 bakan ve bir bakan yardımcısı art arda istifa etti. İlk istifalar Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan geldi. Başbakan Johnson'ı eleştirdiği istifa mektubunu paylaşan Javid, "Vicdanım rahat bir şekilde görevime devam edemeyeceğim." dedi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaştı. Aynı şekilde Başbakan Johnson'ı eleştiren Sunak “Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor." ifadesine yer verdi.

Johnson da iki bakana mektup göndererek istifalarından dolayı "üzgün" olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay, Maliye Bakanlığı'na ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

Son olarak Hazine Bakanı John Glen ve İçişleri Bakanı Victoria Atkins istifasını sundu.

İSTİFA GEREKÇELERİNİ AÇIKLADILAR

Bakanların ardından Başbakan'ın Parlamentoda özel sekreterliğini yapan iki milletvekili de istifalarını duyurdu. Ancak istifalar bunlarla bitmedi; Muhafazakar Parti yeni güne yeni istifalarla uyandı.

Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott da istifa ettiğini açıkladı.

Bakanlar istifa gerekçelerinde güven kaybını ve parti içi huzursuzluğu gösterdiler. Salgın tedbirleri döneminde Başbakanlık konutunda yapılan partiler ve ekonomideki kötü gidiş partide sorunlar oluşturmuştu.

Son olarak Partinin parlamento grup başkanı Chris Pincher’ın taciz iddialarına rağmen bu göreve getirilmesi parti içi huzursuzluğu daha da artırdı.

İngiltere’de istifa depremi: Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak peş peşe istifa etti İngiltere art arda gelen istifa haberleriyle sarsıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadıklarını ve hükümetin düzgün bir şekilde yönetilmesini beklediklerini dile getirerek görevlerinden ayrıldı.

