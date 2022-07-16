Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu sonrası harekete geçen Türkiye, iki ülkenin başvurusunu teröre karşı duruşlarından dolayı veto edeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin geri adım atmaması sonrası İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde üçlü mutabakat metnine imza atıldı. Bu mutabakat ile birlikte iki ülke, teröristleri iade etme ve terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapacaklarına dair anlaşma yaptı ancak İsveç, mutabakata rağmen skandal bir karara imza atmak üzere.

Dagens Juridik gazetesinin haberine göre; 2018'de İsveç'te oturum izni verilen ve FETÖ elebaşlarından olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki kişinin iadesinin Yargıtay tarafından durdurulduğu belirtildi.

OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ VAR

Türkiye'nin iadesini istediği kişinin FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve bylock kullandığının tespit edildiği ifade edilen haberde, 2018'de İsveç'ten sığınma talep ettiği ve o tarihten beri İsveç'te oturma ve çalışma izni olduğu kaydedildi.

Haberde, söz konusu kişinin bylock kullanması ve FETÖ'ye sempati duymasının İsveç'te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye'ye iadesinin durdurulduğu aktarıldı.

3 KİŞİ İADE EDİLDİ

Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 2019'dan bu yana 16 kişiyi İsveç'ten talep ettiğini aktaran Linde, "Bunlardan 9'u İsveç'te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4'ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi" ifadelerini kullandı.

Terörist elebaşı İsveç’e seslendi: Türkiye’yi durdurun Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasını durdurulması istedi.