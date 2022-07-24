Türkiye Gazetesi

Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Crow, Amerikalıları gereksiz yere DNA’larını özel şirketlerle paylaşmamaları konusunda uyardı. Crow, “Birinin DNA'sını alabilir, tıbbi profilini çıkarabilir ve o kişiyi öldürecek, savaş alanından çıkaracak veya iş yapamaz hale getirecek biyolojik bir silah yapabilirsiniz” dedi.

İnsanların soyları ve sağlıkları hakkında fikir edinmek için genetik haritalarını işletmelerle isteyerek paylaştığını belirten Demokrat milletvekili, bu bilgilerin biyolojik silah geliştiren firmalara satılabileceğini dile getirdi. Crow, DNA test hizmetlerinin yaygınlığı göz önüne alındığında durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Korkunç iddia: Koronavirüs biyolojik silah Covid-19’un laboratuvardan sızdığını ilk ortaya atan Çinli Virolog Dr. Li-Meng Yan, bu durumdan Anthony Fauci’nin haberdar olduğunu fakat gizlemeye çalıştığını söyledi.

Laboratuvardan sızma teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog: Koronavirüs biyolojik silah Koronavirüsün laboratuvardan sızdığı teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, virüsün biyolojik bir silah olduğunu be ABD'li Dr. Fauci'nin bunu bildiğini iddia etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabileceği uyarısı ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, virüslerin bir devlet veya terör örgütü tarafından biyolojik silah olarak kullanılma ihtimali konusunda kaygılarının olduğunu söyledi