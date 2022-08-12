Türkiye Gazetesi

ABD'li Johnson & Johnson; Johnson firması, ürettiği bebek pudralarında kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle açılan davaların ardından 2023 yılında pudranın satışının durdurulacağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Tamamen mısır nişastası bazlı bir bebek pudrası portföyüne geçiş için ticari bir karar aldık" denildi.

KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR İDDİASINA 38 BİN DAVA AÇILDI

Bebek pudralarının bilinen bir kanserojen olan asbest içerdiği nedeniyle tüketicilerden 38 bin davayla karşı karşıya kalan şirket, 2018'de Missouri Eyaleti'nde görülen davada talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı sebebiyle 22 kadına 4.7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Ekim ayında yan kuruluşu LTL Management'ı devreden şirket, bekleyen davaları durdurmuştu.

Kozmetikte global marka avına çıktı Her yıl büyümesini artıran dünya kozmetik pazarında, pandemide tedariği aksatmayan Türk firmalar daha çok varlık göstermeye başladı. 2020’de 550 milyar dolar olan kozmetik pazar büyüklüğünün, 2025’te 760 milyar dolar olması bekleniyor.