Türkiye Gazetesi

Araştırma kapsamında çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olmak üzere 1 milyon 250 bin kişide, Covid geçirdikten iki yıl sonra 14 farklı hastalığın görülme riskleri incelendi.

Daha sonra bu sonuçlar, iki yıl önce farklı bir solunum yolu enfeksiyonu geçiren 1,25 milyon kişinin sonuçlarıyla kıyaslandı.

Covid olan grupta, aşağıdaki vakaların görülme sıklığı daha fazlaydı:

65 yaş üstü yetişkinlerde demans, felç ve bilinç bulanıklığı

18-64 yaş arası yetişkinlerde bilinç bulanıklığı

Genel görülme riski düşük olmasına rağmen çocuklarda epilepsi ve psikotik bozukluklar .

Örneğin başka bir solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların 2 yıl sonra epilepsi geliştirme riski 10 binde 130'ken, Covid sonrası bu olasılık

10 binde 260'a yükseldi.

Çocukların psikotik bir bozukluk geliştirme riskleri de Covid'den sonra 10 binde 18'e yükseldi ancak nadir görülen bir risk olarak kaldı.

SONUÇLAR ENDİŞE VERİCİ

Oxford Üniversitsi Psikiyatri Departmanı'ndan araştırma ekibinden Prof. Paul Harrison, Covid'den 2 yıl sonra bile demans ve hastalık nöbetleri gibi rahatsızlıkların daha sık gözlemleniyor olmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Ancak anksiyete ve depresyonun Covid'den sonra çocuklarda görülmezken yetişkinlerde "kısa süreli" olmasını " iyi haber" olarak yorumladı.

Araştırmacılar, sayıların "göz ardı edilmesi zor" olsa da bir felaket uyarısı olmadığını söylüyor. Ancak bazı vakaların tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini ve bunun sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı artırabileceğini de ekliyorlar.

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"20 YILLIK YAŞLANMAYA (50 İLE 70 ARASI) EŞİT"

Cambridge Üniversitesi'nden Prof David Menon, Covid nedeniyle hastanede kalmanın etkisinin "20 yıllık yaşlanmaya (50 ile 70 arası) eşit" olduğunu söyledi.

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'nda fahri profesör olan Paul Garner, Covid pandemisinin insanların hayatlarını çok farklı yönlerden değiştirdiğini söyledi.

Prof. Garner, demans ve psikozdaki artışların "virüsün doğrudan bir etkisi olmaktan ziyade, yaşadığımız toplumsal kargaşa ve distopya ile ilgili olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu" söyledi.

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