9 milyon insan bir çizgi üzerinde yürüyecek! Üstelik araba da yok, her yere 5 dakikada gidilecek...

Suudi Arabistan'da seneler önce açıkladığı The Line (Çizgi) projesi dikkat çekti. Bittiğinde 9 milyon insana ev sahipliği yapacak çöl şehri, ‘kentsel yaşamda bir devrim’ olarak adlandırılıyor. Veliaht prens Muhammed bin Selman'ın "Şimdiye kadarki en yaşanabilir şehir" dediği 'The Line'da araba da olmayacak, üstelik her yer 5 dakika uzaklıkta...

The Line (Çizgi) bilinen şehir anlayışının tamamen dışında, doğrusal bir şehir oluşturma projesi olarak biliniyor. Suudi Arabistan, çölde devasa uzunlukta bir şehir inşa etmeyi planladığını açıkladığında büyük bir kesim hayal ürünü olduğunu söyledi. 'Line' olarak da adlandırılan bu şehir, aslında iki gökdelenden oluşan ve başlangıçta 170 kilometre uzunluğunda olması planlanan, 9 milyon nüfusa ev sahipliği yapması hedeflenen bir megakent.

BİRÇOK UZMAN HEMFİKİR

Milliyet'te yer alan haberde Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman tarafından 2017 yılında başlatılan fütüristik şehir kurma girişiminin dikkat çeken detayları yer aldı. 7 sene önce duyurulan çöl mega kentinin, Suudi Arabistan'ın nüfusunu artırma ve küresel ekonomik güç merkezi olma çabaları kapsamında 2045 yılına kadar 9 milyon insana ev sahipliği yapması bekleniyor. Burada yaşayanlar, yıl boyunca hüküm süren bir mikro iklime sahip çölde hayatlarını sürdürecek ve ihtiyaç duydukları her türlü hizmete 5 dakikalık yürüme mesafesi ile ulaşabilecek. Oldukça zor gibi görünen bu projenin gerçekleşmesi konusunda birçok uzman hemfikir.

"EN YAŞANILABİLİR ŞEHİR OLACAK"

Prens Selman, 'The Line' projesinin tasarımlarını açıklarken, "Şimdiye kadarki en yaşanabilir şehir" olacağını söyledi. Kızıldeniz kıyısında kurulacak şehrin muazzam mühendislik başarısının yanı sıra yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle işleyeceğini de duyurdu. Yaklaşık 500 milyar dolara tamamlanması beklenen projedeki ilk aşamanın da 319 milyar dolara mâl olacağı düşünülüyor.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ALTYAPI

The Line’ın dikkat çeken ana özelliği ise benzersiz altyapısı. Şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlamak için hızlı ve etkili yollar sağlayan yüksek hızlı bir demir yolu hattı da inşa edilecek. Ayrıca tüm ulaşım tamamen elektrikli olacak, bu da şehri çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirecek. Şehir, bölgenin doğal güzelliğini ve biyolojik çeşitliliğini koruyup vurgulamak için doğal alanlarla çevrili olacak. Danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft'tan Torbjorn Soltvedt, konu ile ilgili olarak "Projenin eşi benzeri görülmemiş ölçeği ve maliyeti göz önüne alındığında Neom şehrinin bir bütün olarak uygulanabilirliği belirsiz" dedi.

HER YERE 5 DAKİKA!

Projeye bakıldığında şehir, kitlesel kentleşmeye ve iklim krizine bir çözüm olarak sunuluyor ve bölge topraklarının yüzde 95'ini koruyacak sürdürülebilir, araçsız bir ütopya olarak anlatılıyor. Tasarımcıları, tüm temel hizmetlere 5 dakika içinde erişilebileceğini ve doğanın sadece 2 dakikalık yürüme mesafesinde olacağını iddia ediyor. Şehir genelindeki yapay zeka destekli teknolojinin sürdürülebilirliği artıracağını ve sakinlerin yaşam beklentilerini en üst düzeye çıkaracağını da söylüyorlar.

TEPKİ ÇEKİNCE DEĞİŞTİRİLDİ

Bu çöl yerleşiminde otomobiller olmayacak, bir uçtan bir uca yüksek hızlı trenlerle ulaşım sağlanacaktı ve bu sistem de yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacaktı. Ancak abartılı bulunan proje, hedeflerin gerçekçi olmadığı ve potansiyel olarak olumsuz ekolojik etkisi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Proje için beklenen büyük dış yatırımların hızlıca gerçekleşmemesi, devasa şehrin planlarında da yavaşlamaya ve değişikliğe de sebep oldu.

Projenin ilk aşamasında 1.5 milyon olarak öngörülen nüfus, yaşanan maddi krizlerle beraber 300 bin olarak güncellendi. Yapım aşamasında olan şehrin akıbetinin ne olacağı ise şu an bir muamma.