9 milyon insan bir çizgi üzerinde yürüyecek! Üstelik araba da yok, her yere 5 dakikada gidilecek...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş 20 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan'da seneler önce açıkladığı The Line (Çizgi) projesi dikkat çekti. Bittiğinde 9 milyon insana ev sahipliği yapacak çöl şehri, ‘kentsel yaşamda bir devrim’ olarak adlandırılıyor. Veliaht prens Muhammed bin Selman'ın "Şimdiye kadarki en yaşanabilir şehir" dediği 'The Line'da araba da olmayacak, üstelik her yer 5 dakika uzaklıkta...