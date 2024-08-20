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Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Young Boys karşısında oynayacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, resmi Twitter hesabı Barış Alper Yılmaz hakkında önemli bir açıklama yaptı. Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Young Boys karşısında sahada oynayacak mı? İşte tüm detaylar...

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı" denildi.

Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Young Boys karşısında oynayacak mı? - 1. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN DURUMU NE OLACAK?

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumunun yarın sabah yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini duyurdu. Futbolcunun tedavisi ve iyileşme süreci hakkında detaylı bilgi, sağlık raporlarının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Young Boys karşısında oynayacak mı? - 2. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ YOUNG BOYS KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Yarın yapılacak testlerin ardından, Barış Alper Yılmaz'ın Young Boys karşısında oynayıp oynamayacağı belli olacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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