Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Young Boys karşısında oynayacak mı?

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Ağustos 2024 11:29 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 11:45 - Güncelleme:

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Galatasaray, resmi Twitter hesabı Barış Alper Yılmaz hakkında önemli bir açıklama yaptı. Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Young Boys karşısında sahada oynayacak mı? İşte tüm detaylar...