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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey formülü

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Galatasaray&#039;dan Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey formülü

Spor Haberleri

Galatasaray'da müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonlukta kilit rol oynayan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 performansıyla da değerini katladı. Avrupa'nın devlerinden teklifler alan yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün izleyeceği yol haritası netleşti.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için Sacha Boey formülünü uygulayacak.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey formülü - 1. Resim

BARIŞ İÇİN BOEY TAKTİĞİ

Cim Bom'un 24. şampiyonluğunda büyük katkısı olan ve neredeyse tüm sezon forma giyen milli oyuncu, EURO 2024'te de ortaya koyduğu performansla dev kulüplerin listesine girdi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey formülü - 2. Resim

30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmeyen yönetim, Barış Alper'in Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarılı futbolla devre arasında astronomik bir bedele satılabileceğini düşünüyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey formülü - 3. Resim

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, bu kararını Barış Alper Yılmaz'a iletti. 

Transfer için aceleci bir politika izlemeyecek olan Aslan, Sacha Boey'da olduğu gibi milli oyuncuyu da devre arasında satmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey formülü - 4. Resim

24 yaşındaki başarılı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıkarken, 7 gol - 12 asistlik katkı sağladı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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