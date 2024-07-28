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Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech performansıyla öne çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech performansıyla öne çıkıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Avusturya kampı tüm hızıyla devam ederken, Hakim Ziyech performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki form grafiği yükselen oyuncu, teknik direktör Okan Buruk’un da beğenisini kazanıyor.

Galatasaray’ın ikinci etap yurt dışı kampı Avusturya’da sürüyor ve teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının performansını yakından izliyor. Bu süreçte antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında hırsı ve yükselen formuyla öne çıkan isimlerden biri de Hakim Ziyech.

Geçtiğimiz sezonun son haftaları dışında eleştirilen Faslı oyuncu, iki hazırlık kampında da yer aldı. Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren Ziyech, Trencin ve Lecce maçlarına ise ilk 11’de başladı. Lecce maçında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla taraftarların da övgüsünü kazandı.

Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech performansıyla öne çıkıyor - 1. Resim

ZİYECH KADRODA TUTULACAK

TRT Spor’un haberine göre, Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Hakim Ziyech, forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.

Galatasaray’ın kanat rotasyonunda Ziyech’in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.

Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech performansıyla öne çıkıyor - 2. Resim

PERFORMANSIYLA SEVİNDİRİYOR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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