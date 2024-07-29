Barış Alper Yılmaz'a 30 milyon euro! İngilizler transfer gelişmesini duyurdu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool devreye girdi. EURO 2024'teki formuyla dikkat çeken Barış Alper için 30 milyon euro gözden çıkarıldı.

Transfer sezonun popüler isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz için Liverpool'un devrede olduğu öne sürüldü.

Team Talk'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Türk yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Real Madrid ve Tottenham'ın efsane isimlerinden Garet Bale'e benzetilen Barış Alper için Liverpool'un 30 milyon euro ödeyebileceği iddia edildi.

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN NE KADAR İSTİYOR?

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Türk yıldıza beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda satışına onay verilebileceği öğrenildi.

Yıldız oyuncu için en az 35 milyon euro gelir hedefleyen Sarı-kırmızılılar, bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

EURO 2024'te A Milli Takım ile 5 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.