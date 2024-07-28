Galatasaray, Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup'u gündemine aldı

Galatasaray, Genoa forması giyen Morten Frendrup'u gündemine aldı. Genoa yıldız oyuncu için West Ham'ın teklifini reddetti.

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer etmesinin ardından gözünü orta sahaya çevirdi. Zenit forması giyen Wendel ile anlaşan ancak kulübüyle orta yolu bulamayan sarı-kırmızılılar, transfer listesine yeni bir isim aldı.

Spor Italia'nın haberine göre Galatasaray, Genoa'nın Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDETTİLER

23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro olurken, 2027 yılına kadar Genoa ile sözleşmesi bulunuyor. Genoa, Frendrup için West Ham'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Genoa'da 89 maça çıkan Frendrup, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.