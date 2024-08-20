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Torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneden acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de girdikleri gölde boğulan 5 ve 8 yaşındaki 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanne Tenzile Karaca’dan acı haber geldi. Karaca, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Babaanne ve torunlarının bugün defnedileceği öğrenildi.

Feci olay dün, Kandıra ilçesi Güvercinlik Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesine bağlı Tepebaşı Ambarcı Köyü'nde yaşayan Tenzile (59) ve Faruk Karaca çifti, yaz aylarını birlikte geçirdikleri torunları Sedanur Karaca (5) ve Hiranur Karaca'yı (8) eğlenmeleri için evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Güvercinlik Gölü'nün kenarına götürdü. 

GÖLE DÜŞTÜLER

İki küçük çocuk gölün kenarına oturup ayaklarını suya soktu. Dedeleri Faruk Karaca arabaya kilim almaya gittiği sırada çocuklar göle düştü. 

Torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneden acı haber - 1. Resim

BABANNE KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Çocukların gölde çırpındığını gören babaanne Tenzile Karaca suya atlarken, durumu fark eden dede de yardıma koştu. İki kız kardeş suyun içinde kaybolurken, Tenzile Karaca çevredekilerin ve eşinin yardımıyla sudan çıkarıldı. 

Torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneden acı haber - 2. Resim

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Olayın duyulmasının ardından köylüler ve ekipler çocukları arama çalışması başlattı. Tenzile Karaca ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gölette yapılan aramada ise 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneden acı haber - 3. Resim

BABAANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan babaanne Tenzile Karaca, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk ve babaanne, bugün iki namazına müteakip Ambarcı Tepebaşı Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilecek.

Torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneden acı haber - 4. Resim

Küçük kızların ailesinin Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşadıkları, babaları ve annelerinin özel sağlık durumları nedeniyle yazın dedeleri ve babaanneleri ile kaldıkları öğrenildi.

Torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneden acı haber - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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