Rusya'dan Azerbaycan'a seyahat uyarısı! "Temkinli olun"

Moskova’dan gerilimi tırmandıracak bir hamle daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’a gidecek veya orada bulunan vatandaşlarına dikkatli olmaları için resmi uyarı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan veya oraya seyahat etmeyi planlayan Rus vatandaşlarına mevcut durumu göz önünde bulundurmaları çağrısı yaptı. Açıklamada, bölgede artan gerilime dikkat çekilerek vatandaşların temkinli olmaları istendi.

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AZERBAYCAN'DA RUSÇA OKULLAR KAPANIYOR İDDİASI!

Oxu.az'ın haberine göre Azerbaycan, Rusya ile ilişkilerin kötüleşmesi üzerine ülkedeki Rusça eğitim veren okulları kapatma kararı aldı. RBC'nin okullardan birindeki kaynağı bu bilgiyi doğruladı. Velilere WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlarda, okulların aşamalı olarak kapanacağı bildirildi.

Portal, "Önümüzdeki üç yıl içinde Rusça eğitim veren okullar Azerice eğitime geçecek, öğretmenler için yeniden eğitim kursları düzenlenecek" ifadesine yer verdi.

150 BİN ÖĞRENCİ ETKİLENECEK

Mektebgushesi verilerine göre Azerbaycan'da 340 Rusça okul bulunuyor. Bunlardan 16'sı tamamen Rusça eğitim verirken diğerleri iki dilli sistem uyguluyor. Tahminlere göre bu okullarda 150-160 bin öğrenci eğitim görüyor. Okulların çoğu Bakü'de yer alırken, ülkenin bazı bölgelerinde hiç Rusça okul bulunmuyor.

AZERBAYCAN EĞİTİM BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Media.AZ'nin haberine göre Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, ülkedeki eğitim kurumlarında Rusça öğretiminin durdurulduğuna ilişkin söylentileri yalanladı. Bakanlık, devletin eğitim politikasına ilişkin kararların yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"RUSYA AZERBAYCAN'I TEHDİT ETMEDİ"

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov ise gerilime dair yaptığı açıklamada, "Rusya hiçbir zaman Azerbaycan'ı tehdit etmemiştir ve etmiyor" dedi.

Peskov, yaşananların temel nedeninin Rusya topraklarındaki Azerbaycan vatandaşlarına karşı işlenen suçların soruşturulmasına yönelik adımlar olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin ile Aliyev arasında şu anda planlanan bir telefon görüşmesi olmadığını belirtti ve Moskova'nın, Başsavcılar arasındaki diyalog sayesinde tüm nüansların netleşmesini umduğunu vurguladı.