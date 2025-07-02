Ünlü rapçi Kanye West’in Avustralya’ya girişi yasaklandı!

Hitler’i öven “Heil Hitler” şarkısıyla büyük tepki çeken ünlü rapçi Kanye West, Avustralya’dan resmen veto yedi. Ülkenin İçişleri Bakanı, nefret söylemi ve antisemitizme karşı sıfır tolerans mesajı vererek West’in vizesini iptal ettiklerini duyurdu.

Amerikalı rapçi Kanye West'in Nazi lideri Adolf Hitler'i yücelten şarkısı nedeniyle Avustralya'ya girişi engellendi.

VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Mayıs ayı başında yayımlanan "Heil Hitler" şarkısının ardından West'in geçerli vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Bakan Burke, Avustralya Yayın Kurumu'na verdiği röportajda, "Eğer birisi anti-semitizmin rasyonel olduğunu iddia etseydi, buraya gelmesine izin vermezdim" dedi.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

"Heil Hitler" şarkısı geniş çapta kınandı ve Spotify, Apple Music ve YouTube gibi büyük yayın platformlarından kaldırıldı. Grammy ödüllü sanatçının yeni albümü "WW3"ün bir parçası olan şarkı, 8 Mayıs'ta yayımlandıktan sonra bir gün içinde milyonlarca kez izlendi.

UZUN SÜREDİR TARTIŞMALI İFADELER KULLANIYOR

Ye olarak da bilinen Kanye West, daha önce de kendisini Nazi olarak tanımlamış ve Yahudi karşıtı yorumlarıyla tepki çekmişti. Avustralya Eğitim Bakanı Jason Clare, 2023 yılında West'in Hitler ve Holokost hakkındaki "korkunç" yorumlarını kınamış ve ülkeye girişine izin verilmeyebileceğini ifade etmişti.

"NEFRETİ İTHAL ETMEYECEĞİZ"

Tony Burke, West'in Avustralya'ya kalıcı olarak yasaklanıp yasaklanmadığının net olmadığını belirtirken, her başvurunun yasalara uygun şekilde değerlendirileceğini söyledi. Ancak West'e yönelik herhangi bir vize yasağının sürdürülebilir olup olmayacağı sorulduğunda, "Bence sürdürülebilir olmayan şey nefreti ithal etmektir... Bu ülkede kasıtlı olarak bağnazlık ithal etmeden de yeterince sorunumuz var zaten" dedi.

Eleştiriler ve Geri Adım

West, şarkının yayınlanmasından kısa bir süre sonra "antisemitizmle işinin bittiğini" söyleyerek, "Heil Hitler"in Hıristiyanlık temalı "Hallelujah" başlıklı yeni bir versiyonunu yayımladı. Ancak bu hamle, daha önceki Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle gelen tepkileri dindirmedi.

Daha Önce de Büyük Tepki Çekmişti

Kanye West, son yıllarda Yahudi karşıtı açıklamaları nedeniyle ağır eleştiriler almış ve ortaklıklarını kaybetmişti. 2022 yılında spor giyim devi Adidas, West'in Yahudi karşıtı sözleri nedeniyle kendisiyle olan işbirliğini sona erdirdiğini açıklamıştı.