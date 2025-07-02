İtalya’da tüyler ürperten ihmal: “Hayalet çocuklar” ülkeyi sarstı

İtalya'da sel tehdidi nedeniyle tahliye edilen harap bir çiftlikte dokuz yaşındaki bir erkek çocuk ile yedi yaşındaki kız kardeşi bebek bezleri içinde bulundu.

İtalya’nın Torino yakınlarında korkunç bir ihmal vakası ortaya çıktı. Sel alarmıyla tahliye edilen harabe bir çiftlikte 9 yaşındaki bir erkek çocuk ile 7 yaşındaki kız kardeşi perişan halde bulundu.

Kurtarma ekipleri, gördükleri manzaranın “tüyler ürpertici” olduğunu ve böylesine ağır bir ihmalin herkesi şoke ettiğini söyledi.

RESMİ KAYITLARI BİLE YOKTU

Yetkililer, çocukların hiçbir sağlık kaydı ya da okul kaydının bulunmadığını belirledi. Tamamen dünyadan kopuk şekilde yaşayan kardeşlerin psikolojik durumunun endişe verici olduğu bildirildi. Yerel basında "hayalet çocuklar" olarak adlandırılan kardeşlerin, Almanya'da doğdukları ve daha sonra İtalya'ya getirilip ormanda izole bir hayat sürdükleri ifade edildi.

BEBEK BEZLERİYLE VE İLKEL DİLLE KONUŞTULAR

Ekiplerin bulduğu sırada kardeşlerin hala bebek bezi kullandığı ve kimsenin anlamadığı ilkel bir dilde iletişim kurabildikleri belirtildi. Evde çürümüş mobilyalar, paslanmış trambolinler ve dağınık çöp yığınları olduğu aktarıldı. Görevliler, çocukların hijyen ve temel ihtiyaçlardan tamamen yoksun bırakıldığını vurguladı.

BABADAN SAVUNMA: SADECE KORUYORDUM

54 yaşındaki Hollandalı heykeltıraş baba, çocukları bu şekilde izole etmesini Covid-19 korkusuna bağladı. "Çocuklarımı seviyorum, sadece onları korumak istedim" dedi. Baba, çocukların bilgisayar kullandığını, müzik aleti çaldığını, kayak yapıp ata bindiklerini öne sürdü. Ancak yetkililer çocukların okuma yazma bilmediğini ve eğitim almadığını tespit etti.

MAHKEME ÇOCUKLARI KORUMAYA ALDI

Torino Çocuk Mahkemesi, acil bir kararla iki kardeşi devlet korumasına aldı. Kararda, "Çocukların, ebeveynlerinden veya bakmakla yükümlü olan akrabalarından yeterli yardımı alamadıklarını gösteren bulgular mevcut" ifadeleri yer aldı. 38 yaşındaki annenin evsiz olduğu ve çocukların alınmasına tepki göstermediği bildirildi.

KASABADA BÜYÜK ŞOK

Lauriano Belediye Başkanı Mara Baccolla, olayın tüm kasabayı derinden sarstığını söyledi. "Bu çok hassas bir mesele. Artık bu çocuklar hak ettikleri yaşamı bulabilecek" dedi. Başkan ayrıca babanın içine kapanık biri olduğunu ve İtalyanca bilmediğini ifade etti.

Yetkililer, kimsenin çocukların varlığından haberdar olmadığını ve bölge halkının yaşananlar karşısında şaşkınlık içinde olduğunu belirtti. Çocukların yerleştirileceği koruyucu aile arayışının sürdüğü kaydedildi.