Türkiye Gazetesi

Dünyayı gezen ve gezdiği içerikleri sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım İzlanda’da araç kullanırken bir radyo programına denk geldi. Duyduğu ses karşısında şaşırıp kalan Yıldırım radyonun sesini açtı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ŞARKISINI DUYDU

Radyoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını duyan Yıldırım şaşkınlıktan gülmeye başladı. Radyo programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seslendirdiği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı bir süre çaldı. Ardından program sunucusu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti” ifadesini kullandı.

Şarkıyı duyunca şoke olan Yıldırım, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Başakşehir'den İzlanda'da baykuş pençesi Temsilcimiz Konferans Ligi 3. tur ilk maçını Aleksic (2) ve Deniz Türüç'ün golleriyle kazanarak tur kapısını araladı.