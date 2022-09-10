Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in resmi cenaze töreninin tarihi belli oldu. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül’de başkent Londra’daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi.

"DÜNYA BİR LİDER, BEN İSE BÜYÜKANNEMİ KAYBETTİM"

Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

Bu sabah resmen İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi. Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

Prens William ise Galler Prensi ve Prensesine ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti.

Kral 3. Charles’ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, “Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth’in anısını onurlandıracağım.” ifadelerini kullandı.

Eski sömürgeler yas ilan ett: 5 Arap ülkesinde Kraliçe acısı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından 5 arap ülkesi yas ilan ettiğini açıkladı. Bu kapsamda Ürdün'de 7 gün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te ise 3 gün yas ilan edildiği öğrenildi.

3 yaşından beri bu görev için hazırlanıyor: Kraliçenin ölümünden sonra Kral 3. Charles ilk kez görüntülendi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölmesinden sonra veliaht sıralamasına göre Kral olan 3. Charles, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiğini açıklanmasından sonra eşi Camilla ile birlikte ilk kez görüntülendi.

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Londra eski Büyükelçisi Kraliçe'nin ardından neler olacak TGRT Haber'e yorumladı: İngiltere tahtında asla boşluk oluşmaz Kraliçe 2. Elizabeth ölmesinden sonra neler olacak? Londra eski Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç yorumladı bundan sonra gelişecek süreci yorumladı.

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