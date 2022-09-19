Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik provokatif hareketlerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözleri ile karşılık almıştı. Yunan basınından Kathimerini gazetesi çarpıcı bir habere yer verdi ve ABD ordusunun, Dedeağaç’ı deniz üssüne çevirmeye hazırlandığını yazdı.

Liman üzerinden taşınan askeri malzemelerin geçen yıla oranla 14 kat artarak 3 bin 100 ‘paröaya’ ullatığı belirtildi. Ayrıca limana Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin yanaşabileceği belirtildi.

ATİNA YÖNETİMİNE İLETİLDİ

Bu yönde yapılacak çalışmalarla ilgili durumun, ABD'li yetkililerce Atina yönetimine iletildiği kaydedildi. Pentagon yönetimi üssün "Rusya'ya karşı" kurulduğunu iddia etti. Pentagon; Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Ege'de varlık göstermek adına, geçtiğimiz temmuz ayında limana tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi açıklamasında bulundu.

598'inci Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch, gerçekleştirdikleri sevkiyatları anlatırken, "Liman muazzam." ifadesini kullanmıştı.

SUDA ÜSSÜ'NE YENİ BİRİMLERİN İNŞASI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Haberde, ABD'li yetkililerin, Girit'teki Suda Üssü'ne İHA'lar ve F-35 savaş uçaklarının yerleştirilmesi için yeni birimlerin inşasını değerlendirdikleri aktarıldı. Atina ile Washington, Ekim 2021'de Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalamıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde Suda'nın genişletilmesinin de masadaki konu başlıkları arasında yer aldığı vurgulandı.

YUNANİSTAN'DAKİ 6 ABD ÜSSÜ BULUNUYOR

ABD’nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç ve Girit'in yanı sıra Kavala, Selanik, Larisa ve Stefanoviç askeri üsleri bulunuyor. Bu üslere aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: VERDİKLERİ CEVAP 'RUSYA'YA KARŞI' OLUYOR, YEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki söz konusu askeri hareketliliğe tepki göstermişti. Erdoğan, "Kime karşı kurdular?" şeklinde soru yönelterek, "Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı' oluyor. Yemeyiz." demişti.

Atina'yı korku sardı! Yunanistan, Hafter’in kapısını çalıp Bayraktar TB2’yi istedi... İşte nedeni Türk SİHA’ları faaliyet alanını gittikçe genişletirken dünya basınında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’ler sık sık gündeme geliyor. Son olarak yine komşu ülke Yunanistan’ın Bayraktar TB2 İHA’ya karşı yeni bir önlem arayışında olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan tuzağa çekiyor! Atina, Ege'de savaş çıkarma peşinde "Türkiye üzerinde hesapları olan güçler Yunanistan’ı koçbaşı olarak kullanıyor" diyen uzmanlar, Atina’nın şımarıklığına kayıtsız kalınmamasını ancak bunun savaşa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

