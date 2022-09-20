Türkiye Gazetesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip etmek istedi. Akile, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldü. Yanında bulunan bir diğer gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralandı. Akile'nin ailesi ve avukatları, sorumluların bulunması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

İNGİLİZLER OLAYI DEŞİFRE ETTİ

Bu arada, İngiltere'deki Londra Üniversitesine bağlı araştırma kuruluşu "Forensic Architecture" ile Filistin El-Hak Kurumunun "Araştırmacı Mühendislik Birimi" olaya ilişkin yürüttüğü ortak soruşturmayı tamamlandı. Al Jazeera'nın ve görgü tanıklarının elindeki görüntüler ile 3 boyutlu ölçüm yöntemi kullanılarak, olay çözüldü.

DEFALARCA ATEŞ AÇMIŞLAR

Buna göre Akile, İsrailliler tarafından kasıtlı bir şekilde vuruldu. Askerler, defalarca ateş açtı. İlk atışta 6, ikincisinde 7, üçüncüsünde ise 3 el kurşun sıkıldı. Akile'ye ilk yardımda bulunmak isteyenlere de engel olmak için ateş edildi. Ayrıca bölgedeki Filistinlilerde silah yoktu.

BAŞINA HEDEF ALMIŞLAR

Olayda M4 model tüfek kullanıldı. Bu tüfekte hedefi 4 defa büyüten bir dürbün mevcut. Bu durumda askerler gazetecileri net bir şekilde görebilir. Askerler, baş bölgesini hedef almış. Bu da korkutma ya da yaralama değil öldürme amacı taşıyor.

"MERMİLER GELİŞİGÜZEL ATILMAMIŞ"

Konuyla ilgili açıklama yapan El-Hak Kurumu Müdürü Şavan Cebbarin, söz konusu soruşturma kapsamında günlerce bilgi ve belge topladıklarını, bölgeyi havadan görüntülediklerini, en ufak ayrıntının dahi yakalanması için bölgeye pek çok kamera yerleştirdiklerini söyledi. Cebbarin "Ebu Akile, İsrail askerlerinin görüş menzilindeydi ve kasten öldürüldü. Ebu Akile'nin yakınındaki ağaca 4 kurşun isabet etti. Bu mermiler arasındaki mesafe, gelişigüzel atılmadıklarını bilakis hedefe odaklanıldığını gösteriyor. Kurşunların isabet ettiği noktalar arasındaki en uzun mesafe 23 santimetre, diğerleri ise bundan daha kısa. Yaptığımız inceleme, Ebu Akile'ye isabet eden kurşunun diğer 4 kurşunla aynı türden olduğunu ve aynı yönden atıldığını ortaya koydu" dedi.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürülmüştü: Ebu Akile'ye atılan kurşun ABD'ye gönderilecek Filistin, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladığını açıkladı.

Ebu Akile'nin katliyle ilgili soruşturmanın sonuçları paylaşıldı: Katil keskin nişancı Filistin Başsavcılığı; Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, İsrailli keskin nişancı tarafından uyarı yapılmaksızın vurularak katledildiğini açıkladı.

Biden'dan Ebu Akile çağrısı:Soruşturma başlatılsın ABD Başkanı Joe Biden, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini belirtti.