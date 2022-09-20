Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifingine katılarak ülkenin dış politikası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya’nın topyekun seferberlik ilan edebileceğini dile getiren Jake Sullivan, bu adımın ve olası bir referandumun Rusya’nın Ukrayna ile savaşta ne kadar “umutsuz durumda” olduğunun da bir göstergesi olduğununa değindi. Sullivan “Rusya’nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya’nın iddialarını kabul etmeyecektir.” ifadesini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA NATO’DAN GELDİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson'da ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı sözde referandumla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. “Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur.” diyen Stoltenberg, seçimlerin Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında değişiklik getirmeyeceğine değindi. Stoltenberg, “Bu Putin'in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna'ya desteğini artırmalıdır.” ifadesini kullandı.

Almanya, Ukrayna'daki referandumu kabul etmeyecek! Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya'ya bağlanmak için referandum düzenlenecek, Almanya'da konu ile ilgili açıklama geldi, kabul etmeyeceklerini duyurdular...

REFERANDUM OLAYININ ÖZETİ

Donbas'taki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi. Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül’de bölgenin Rusya’ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinin de o tarihlerde referanduma gideceği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, “Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor.” diye konuştu.

Putin talimat verdi! NATO'nun silahları incelemeye alınacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin önemli isimleriyle görüştü. Putin "Kiev rejimini desteklemek için gönderilen ve bize karşı kullanılan NATO cephaneliğini incelememiz gerekir" dedi.