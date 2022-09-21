Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ele geçirdiği birçok yeri kaybetti. Bunun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi seferberlik ilan etti. Putin “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut bütün yolları kullanacak, bu bir blöf değil” dedi. Bu durum, başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde tedirginliğe yol açtı.

"NÜKLEER SİLAH TEHDİTLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Rus liderin konuşmasıyla ilgili Danimarka'dan da bir açıklama geldi. Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine tepki göstererek bunun "Avrupa barışını tehdit ettiğini" söyledi. Bodskov "Putin'in yeni ele geçirmeleri ve tehditlerinin tümüyle kabul edilemez" diyerek Rusya'ya, Ukrayna'daki saldırılarını ve nükleer silah tehditlerini sonlandırma çağrısı yaptı.

BERLİN DUVARI VURGUSU

Savunma Bakanı Bodskov "Danimarka, Ukrayna ile daha yakın olmalı. Berlin duvarının yıkılmasıyla askeri gücün adalete eş tutulduğu Avrupa'yı geride bıraktık. Bu bizim geri dönmek istediğimiz Avrupa değil" değerlendirmesinde bulundu. Bodskov "Putin'in sınırlarının ötesindeki ülkelerin kendisine ait olduğunu düşünebildiği bir Avrupa'ya" sahip olmamak için Ukrayna'ya "bağımsızlık mücadelesinde" destek verdiklerini söyledi.

Sondakika... Biden'dan Rusya açıklaması: Kremlin sahte bir referandum düzenliyor Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, kısmi askeri seferberlik ilan eden, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rus lider Putin'i hedef aldı. Putin'in sorumsuzca açıklamalar yaptığını söyleyen Biden, "Kremlin sahte bir referandum düzenliyor" dedi.

Polonya: Rusya Ukrayna'yı yok etmeye çalışacak ​Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Putin'i kızdıracak açıklamalarda bulundu. Morawiecki, "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Ukrayna savaşında ölen Rus asker sayısını açıkladı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşının bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Rus tarafının kayıplarını Şoygu, savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.