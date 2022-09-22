Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Savaşta üstünlüğü son dönemde ele geçiren Ukrayna’nın başarısı savaşın seyrini değiştirebilir. İngiliz gazetesi Financial Times, Putin’in nükleer çatışma ihtimalini ve kısmi seferberlik çağrısını yorumladı. Gazete bu durumu yaptığı hatayı kabul ettiğini ancak nükleer tehditleri göz ardı edilmemesi gerektiği anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Yedek askerlerin çağrılmasını ise Rus birliklerinin ne kadar bitmiş tükenmiş olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumladı. Ukrayna’nın son dönemde üst üste başarılar elde elde etmesi Rusya’nın ilerleyişini durdurdu.

Bu durumu Rusya’nın köşeye sıkıştırıldığı ifadesi ile yorumlayan haberde Ukrayna’ya Batı’nın istikrarla desteklerinin işe yaradığı belirtildi ve Putin’in durumunun umutsuz olduğu vurgulandı.

Avrupa'da panik! Rusya'nın yeni hamlesi endişeleri artırdı Buğday başta olmak üzere bütün dünyada emtia fiyatları yükseldi. Enerji krizi sebebiyle Almanya bir şirketi kamulaştırdı, bazılarına destek verdi. Açığı 10 milyar avroyu bulan hastaneler iflasla karşı karşıya. Fransa’da ise bazı fabrikalar kapanma tehlikesi yüzünden üretimi kıstı. Bazı sektörlerde işçi ücretinin yüzde 70’ini devlet veriyor...

Zelenskiy'den BM'ye 'Rusya' çağrısı: Veto hakkı elinden alınmalı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesaj yoluyla hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.