Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'ya cephe aldığını vurguladığı Batı ülkelerini eleştirdi. Rusya'yı yormak ve zayıflatmanın en büyük amaç olduğunu söyleyen Lavrov, "Bu politika, batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor" dedi. Açıklamalarının devamında şoke edici bir ifade kullanan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e hakaret içeren bir deyim kullandı.

Ukrayna'da yapacakları referanduma ilişkin de konuşan Lavrov, Zelenskiy'nin "Rus olduğunu hisseden herkese Rusya'ya gitmelerini söylüyorum" dediği röportaja atıfta bulunarak, "Bana öyle geliyor ki şu anda Ukrayna'nın bazı bölgelerinin referandum yapmayı kabul etmesi, Zelenskiy'nin talebine bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'YE KÜFÜR ETTİ

Konuşmasının devamında, Zelenskiy'ye küfür eden Rus Bakan, uluslararası insan hakları örgütlerinin, Zelenskiy'e yönelik politikasını; "O tabii ki o…..... ama bizim o….....' prensibine" göre oluşturduğunu iddia etti.

Lavrov konuşmasını bitirir bitirmez toplantı salonunu terk etti.

"KAÇMA KONUSUNDA RUS ASKERLERİ KADAR USTA"

Rus mevkidaşının açıklamalarını değerlendiren Ukrayna Dışişleri Dmitro Kuleba, "Rus diplomatların kaçma konusunda Rus askerleri kadar usta olduğunu fark ettim." dedi.

Kuleba, hakaretlere tepki göstererek, "Aslında, Rus tarafının konuşmasında, tüm yalanlar arasından tepkiyi hak eden tek şey, Rus temsilcisinin yabancı bir devlet başkanı, Zelenskiy hakkında kullandığı kabul edilemez jargondur." ifadelerini kullandı.

Lavrov: Refarandum kararı Zelenskiy’in çağrısına cevaptır Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünya genelinde büyük tepki gören referandum kararlarının, Zelenskiy’in kendini Rus hissedenlere yaptığı ’Ukrayna’dan gidebilirsiniz’ çağrısına cevap olduğunu söyledi.