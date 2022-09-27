Türkiye Gazetesi

İngiltere'de 70 yıl boyunca hükümdarlık yapan Kraliçe Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Kraliçe Westminster Katedrali'nde düzenlenen görkemli bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Kraliçe'nin ölümünün ardından tahtın varisi Kral 3. Charles oldu. Galler Prensi unvanını 64 yıl taşıyan ve bu unvanı en uzun süre kullanan kişi olan Kral 3. Charles, aynı zamanda tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Kral Charles'ın Kraliyet sembolü belli oldu ve bu sembol kamuoyuna açıklandı. Sembolde adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor. Yeni hükümdarın sembolü Kral 2. Elizabeth’in E II R sembolünün yerini alacak.

Yas döneminin sona ermesiyle Kral Charles’ın sembolü kullanılmaya başlanacak. Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak.

Kral 3. Charles'ın bizzat kendi seçtiği Kraliyet ailesinin yeni sembolü

SEMBOLLER HEMEN DEĞİŞMEYECEK

Sembolün İskoç tacını temsil eden ayrı bir versiyonu da olacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek. İngiltere’de hala Kraliçe Victoria, 7. Edward, 5. George, 6. Ve 7. George sembollerini taşıyan posta kutuları kullanılıyor.

Şu anda toplam posta kutularının yüzde 60 kadarını oluşturan 70 bin posta kutusunda Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolü var. 1936’ta tahttan feragat eden 8. Edward’dan ise geriye sadece 170 posta kutusu kaldı.

KAMU BİNALARINDA SEMBOL DEĞİŞİMİ

BBC'de yer alan habere göre Kraliyet Posta Kurumu Royal Mail, yapım aşamasındaki ve kurulmaya hazır posta kutularında yine Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolünün yer alacağını açıkladı. Kamu binalarında ise sembolün ne zaman değişeceği, kurumların kendilerine bırakıldı.

Kral Charles'a 'geçit töreni' tepkisi: Arkasına bile bakmadan kaçtı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölmesinin ardından tahta geçen Kral III. Charles, başsağlığı dileklerini kabul ederken ummadığı bir soruyla karşılaştı. Halkın sorusunu cevapsız bırakan Kral Charles, arkasına bakmadan uzaklaştı.

Kral Charles'ın ilk icraatı oğlunu Galler Prensi yapmak oldu İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçer geçmez oğlu ve varisi William'ı Galler Prensi ilan etti. Charles, annesinin anısını onurlandırarak, halkına sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeyi vadetti.

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninde dikkat çeken 'Osmanlı' detayı Dünyanın en uzun hüküm süren ikinci hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 72 yıllık saltanatı sonrası hayata gözlerini yumdu. Birçok ülkeden hükümet başkanlarının katılım sağladığı devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesindeki Osmanlı detayı dikkatlerden kaçmadı.