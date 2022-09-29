Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi nedeniyle Batı’lı ülkelerin yaptırımlarının odağında olmaya devam ediyor. Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif etti.

AB'nin yeni yaptırım paketi teklifini AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgalinde 7 ay geride kalırken Rusya elle tutulur bir zafer elde edemedi. Geçtiğimiz günlerde de Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ederek 300 bin askerin silah altına alınacağını duyurdu. Rus liderin bu kararının ardından Avrupa Birliği, Putin'in önünü kesebilmek için yeni yaptırım kararları almaya hazırlanıyor.

Moskova'yı ticaret gelirinden mahrum etmek isteyen AB, sabun ve tıraş ihtiyacından tuvalet kağıdı ve deodoranta kadar Rus yapımı hijyen ürünlerinin ithalatını yasaklamayı önerdi. Çarşamba günü Brüksel'de açıklanan sekizinci Rus karşıtı yaptırım dalgası, birkaç çelik ürününün ithalatını da yasaklayacak ve Rus petrolüne bir fiyat sınırı koymaya çalışacak.

Von der Leyen, bu nedenle AB'nin Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketini hazırladığını ve teklif edeceğini, Rus ekonomisini zayıflatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Von der Leyen'in teklif ettiği ve uygulamaya girmesi için AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanması gereken yeni yaptırım paketine göre, bazı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenecek, ayrıca ticaret ve petrol ithalatında da bazı kısıtlamalar gelecek.

RUSYA’NIN İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların "sahte" referandumunu ve Ukrayna topraklarının ilhakını tanımayacaklarını vurgulayan von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehdidinin ve seferberlik ilanının gerginliği artırdığını söyledi.

Kremlin'den referandum açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak, Putin dünyaya duyuracak Kremlin Sözcüsü Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağı bildirildi.



Moskova'dan Avrupa'ya uyarı: Yaptırım kalkmazsa sevkiyatı unutun Moskova, Rus ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşmadığını hatırlatarak “Tahıl sevkiyatı için yapılan anlaşmanın uzatılıp uzatılmaması, Batı yaptırımlarına bağlı” açıklamasında bulundu.