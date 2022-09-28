Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu Adalet Komitesi, "Nuremberg'den Ukrayna'ya: Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar İçin Mesuliyet" başlıklı bir oturum düzenledi. Burada konuşan senatörler, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar için hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'den ise nükleer konusunda bir çıkış geldi. Graham "Putin, Ukrayna'ya yönelik tehditlerini sürdürüp nükleer silah kullanırsa, bunu büyük ölçekte NATO'ya yönelik bir saldırı sayarız. Radyasyon sadece Ukrayna'yı değil bütün Avrupa'yı etkiler" ifadesini kullandı.

Rusya'nın 21. yüzyıl boyunca nükleeri "şantaj" amaçlı kullandığını belirten Graham "Buna hemen karşı çıkmalıyız. (Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake) Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda bunun yok edici sonuçları olacağını söyledi ve haklıydı" dedi.

Graham, NATO'nun Rusya'ya net bir mesaj vermesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle bitirdi: Ukrayna'da Putin'in emriyle bir nükleer patlama olursa, bu NATO'nun kendisine yönelik bir saldırı olur. İşte o zaman tüm Amerikan Kongresi, Putin'in üstüne çöker. Bu mesajı veremezsek, Putin ve onun gibi zorbalara karşı çok büyük bir hata yapmış oluruz.

NATO'dan Putin'e ikaz: Nükleer söylemini tekrarlarsan ciddiye alırız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyardı. Stoltenberg, eğer Putin bir daha nükleer silahla tehdit ederse bunu ciddiye alacaklarını söyledi.

Macaristan ile Avrupa Birliği arasında 'nükleer' kriz Avrupa'da yaşanan enerji krizi giderek büyüyor. Bu durum Avrupa Birliği ile bazı üye ülkeler arasında kriz çıkmasına sebep oluyor. Bu ülkelerden biri de Macaristan... Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, nükleer santral yapmalarına karşı çıkılırsa buna sert bir şekilde cevap vereceklerini açıkladı.