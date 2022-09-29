Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin cenazesi için resmi tören, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.

GALLER PRENSİ CHARLES KRAL OLDU

Kraliçe'nin ölümünün ardından tahtın varisi Kral 3. Charles oldu. Galler Prensi unvanını 64 yıl taşıyan ve bu unvanı en uzun süre kullanan kişi olan Kral 3. Charles, aynı zamanda tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı olma özelliğini taşıyor.

ÖLÜM BELGESİNİ KIZI İMZALADI

İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutuna bırakılan notun sırrı çözüldü! İki hafta önce hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in dün gerçekleştiren cenaze töreninde, tabutun üzerine bırakılan not dikkat çekmişti. Pek çok kişi notun üzerindeki yazıyı okuyamazken, ardındaki duygusal mesaj ortaya çıktı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi eşi Prens Philip’in yanına defnedildi Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde eşi Prens Philip’in yanına defnedildi.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde tek zırhlı araç Biden'ın! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine tüm liderler otobüsle taşınırken, sadece ABD Başkanı Joe Biden'a zırhlı aracıyla katılma izni verilmesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise Afrikalı liderlerin otobüste çekilen görüntüleri ile Biden'ın zırhlı aracındaki çekilen fotoğraflarını karşılaştırarak tepki gösterdi.