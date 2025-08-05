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93 milyarlık misilleme askıya alındı! AB'den beklenmedik fren

Kaynak: Dış Haberler
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93 milyarlık misilleme askıya alındı! AB&#039;den beklenmedik fren
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa Birliği, ABD ile devam eden ticaret müzakereleri kapsamında 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen karşı yaptırım paketini geçici olarak askıya aldı.

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile sürdürülen ticaret müzakereleri kapsamında, ABD mallarına yönelik dev misilleme paketini altı ay süreyle askıya aldı.

7 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen karşı tedbirler, taraflar arasında ortak bir açıklama üzerinde uzlaşmaya varılana kadar ertelenecek.

VON DER LEYEN VE TRUMP ANLAŞTI, BRÜKSEL ADIM ATTI

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, 27 Temmuz’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat çerçevesinde yeni bir süreç başlatıldığını duyurdu.

"AB, 27 Temmuz'da mutabık kalındığı üzere, ortak bir açıklamanın sonuçlandırılması için ABD ile birlikte çalışmaya devam ediyor" diyen Gill, 93 milyar avro değerindeki karşı önlem paketinin altı ay süreyle askıya alınacağını illetti.

ABD'DEN VERGİ İNDİRİMİ: İLK ADIM WASHİNGTON'DAN GELDİ

Süreçte ilk somut adım ABD'den geldi. Washington yönetimi, Brüksel ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ithal ürünlerdeki gümrük vergisi oranını %15’e indirdi. Sözcü Gill, bu adımın AB ihracatçıları için önemli bir rahatlama sağladığını vurgulayarak "ABD'ye ihracat yapan AB şirketlerine yeniden netlik kazandırmak için ilk temel atıldı" ifadelerini kullandı.

OTOMOTİV VE HAVACILIK SEKTÖRÜ HALA BASKI ALTINDA

Ancak anlaşmanın bazı hükümleri hâlâ tartışmalı. 31 Temmuz tarihli ABD Yürütme Kararı, AB otomotiv sektörünü beklenen rahatlamadan mahrum bıraktı. AB menşeli otomobiller %25 oranında gümrük vergisine tabi olmaya devam ediyor. Aynı şekilde uçak gibi stratejik sektörler de tarifelerden muaf tutulmadı.

OTOMOBİL VE UÇAK HEDEFTEYDİ

AB Komisyonu, 24 Temmuz’da üye ülkelerin onayıyla birleştirdiği iki ürün listesiyle oluşturduğu misilleme paketinde soya fasulyesi, otomobil, uçak ve Bourbon viskisi gibi birçok stratejik ABD ürününü hedef almıştı.

Toplam 93 milyar avro değerindeki paket, sırasıyla 21 milyar avro ve 72 milyar avroluk iki ayrı listedeki ürünlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

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