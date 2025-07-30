AB projesi çöktü, Yunan medyası yazdı: Türkiye kabloyu döşüyor, biz finansman arıyoruz

Yunanistan merkezli To Vima gazetesinin 30 Temmuz tarihli haberine göre, Güney Kıbrıs enerji düzenleyicisi RAEK, Büyük Deniz Enterkonektörü (GSI) projesinin finansman modeline ilişkin çekincelerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Kuzey Kıbrıs'a yönelik elektrik bağlantısı çalışmaları hız kazandı.

FİNANSMAN ONAYI GECİKTİ, PROJE BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENDİ

AB tarafından desteklenen GSI projesi kapsamında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında bin kilometrelik bir denizaltı elektrik kablosu inşa edilmesi planlanıyordu. Ancak RAEK, projenin maliyetinde Güney Kıbrıs tüketicilerine düşecek paya yönelik itirazlar nedeniyle, IPTO’nun talep ettiği düzenlenmiş gelir bileşenini henüz onaylamadı.

30 Temmuz'da yapılacak dördüncü üst düzey toplantıda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan enerji yetkilileri ile Avrupa Komisyonu temsilcilerinin bir araya gelerek çıkmazı aşmaya çalışacağı öne sürdü.

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA 300 MW'LIK ELEKTRİK BAĞLANTISI

Haberde yer alan bilgilere göre, Türkiye ile KKTC arasında Mersin ile Girne yakınlarındaki Agios Epiktitos’u birbirine bağlayacak 300 megavatlık denizaltı elektrik hattı projesi, 2016’da önerildi ve 2023’te imzalanan anlaşmayla resmiyet kazandı.

2028 yılına kadar tamamlanması öngörülen proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ın elektrik arzı bakımından Türkiye ile doğrudan entegre edilmesi hedefleniyor.

AB DESTEKLİ GSI PROJESİ SÜRÜNCEMEDE

To Vima’nın haberine göre, AB destekli GSI projesi, önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü deniz araştırma faaliyetleriyle sekteye uğradı; şimdi ise Güney Kıbrıs’taki finansman krizi nedeniyle tamamen durma riskiyle karşı karşıya.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile ortak yürüttüğü denizaltı elektrik bağlantı projesi finansman sorunları nedeniyle duraksarken, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürüttüğü enerji hattı projesinde ilerleme kaydetti.