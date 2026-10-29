Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle enerji arzı ve fiyatlarına ilişkin endişeler artarken, aralarında Fransa, Almanya ve İtalya’nın da bulunduğu 12 AB ülkesi stratejik petrol rezervlerinden 42,6 milyon varili 2027 Ocak ayı sonuna kadar piyasaya sürme kararı aldı. Rezervlerden çıkarılacak petrolün 20,5 milyon varilini dizel oluşturacak.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltmak amacıyla stratejik rezervlerinden 42,6 milyon varil petrolü 2027 yılı ocak ayı sonuna kadar piyasaya sürmeyi taahhüt etti. Fransa, Almanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin ortak açıklamasında, piyasaya sunulacak petrolün 20,5 milyon varilinin dizel olacağı belirtildi. Açıklama, G7 ülkelerinin 100 milyon varil dizel ve ham petrolü piyasaya sürme kararından birkaç hafta sonra geldi. Belçika, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç de karara katıldı.

“ZOR BİR KIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Dan Jorgensen, AB enerji bakanlarının İrlanda dönem başkanlığındaki ilk toplantısının ardından Lüksemburg’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarının zor bir kışın kendilerini beklediğinin farkında olduğunu söyledi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin doğal gaz ve petrol ürünlerinde yüksek fiyatlara yol açacağını belirten Jorgensen, doğrudan bir arz güvenliği sorunu beklemediklerini ifade etti. Ancak enerji faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar açısından arzın yeterli olmasının tek başına anlam taşımadığını vurguladı.

Jorgensen, “Gaz faturanızı ödeyemiyorsanız, piyasada ne kadar gaz bulunduğunun pek manası kalmaz.” dedi.



AB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler

PETROL REZERVLERİ PİYASAYA SÜRÜLECEK

Kış yaklaşırken dizel piyasasını istikrara kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Jorgensen, AB ülkelerinin stratejik rezervlerden 42,6 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünü yineledi. Bu miktarın yaklaşık yarısının dizel olacağını kaydetti.

Söz konusu miktarın AB’nin yaklaşık dört günlük tüketimine karşılık geldiği ve fiyatları düşürüp düşürmeyeceği yönündeki soruya cevap veren Jorgensen, etkilerin Uluslararası Enerji Ajansı ile birlikte izleneceğini söyledi.

Jorgensen, alınan önlemlere rağmen dizel fiyatlarının yüksek seyredeceği bir kışa girildiğini belirterek bunun mevcut jeopolitik durumdan kaynaklandığını ifade etti.

AB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler



“RUS GAZI SATIN ALMAK İSTEMİYORUZ”

Bazı ülkelerin Rus doğal gazına yönelik yasağın yeniden değerlendirilmesi çağrılarına da değinen Jorgensen, mevcut yasağın yürürlükte olduğunu hatırlattı. Geçmişteki hataların tekrarlanması durumunda Avrupa’nın yeniden Rusya’ya bağımlı hâle gelebileceği uyarısında bulundu.

2022 yılının şubat ayında Danimarka’da bakanlık yaptığını hatırlatan Jorgensen, gaz akışının kesilmesi ihtimalinden duyulan endişeyi yakından bildiğini söyledi.

Rusya’yı enerji tedarikini bir şantaj aracı olarak kullanmakla suçlayan Jorgensen, Avrupa’nın Rus gazına ödediği paranın Ukrayna’daki savaşı finanse etmeye katkı sağladığını savundu. Jorgensen, “Dolayısıyla hayır, Rus gazı satın almaya başlamak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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