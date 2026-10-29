Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

AB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
AB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler
Başlık ResmiAB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler

Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle enerji arzı ve fiyatlarına ilişkin endişeler artarken, aralarında Fransa, Almanya ve İtalya’nın da bulunduğu 12 AB ülkesi stratejik petrol rezervlerinden 42,6 milyon varili 2027 Ocak ayı sonuna kadar piyasaya sürme kararı aldı. Rezervlerden çıkarılacak petrolün 20,5 milyon varilini dizel oluşturacak.

Kaydet
|

Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltmak amacıyla stratejik rezervlerinden 42,6 milyon varil petrolü 2027 yılı ocak ayı sonuna kadar piyasaya sürmeyi taahhüt etti. Fransa, Almanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin ortak açıklamasında, piyasaya sunulacak petrolün 20,5 milyon varilinin dizel olacağı belirtildi. Açıklama, G7 ülkelerinin 100 milyon varil dizel ve ham petrolü piyasaya sürme kararından birkaç hafta sonra geldi. Belçika, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç de karara katıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünyayı 6 buçuk kez dolaşan doğal gaz ağı! Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaza erişen yerleşim yeri sayısı bine çıkacak
EKONOMİ

Dünyayı 6 buçuk kez dolaşan doğal gaz ağı! Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaza erişen yerleşim yeri sayısı bine çıkacak

“ZOR BİR KIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Dan Jorgensen, AB enerji bakanlarının İrlanda dönem başkanlığındaki ilk toplantısının ardından Lüksemburg’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarının zor bir kışın kendilerini beklediğinin farkında olduğunu söyledi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin doğal gaz ve petrol ürünlerinde yüksek fiyatlara yol açacağını belirten Jorgensen, doğrudan bir arz güvenliği sorunu beklemediklerini ifade etti. Ancak enerji faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar açısından arzın yeterli olmasının tek başına anlam taşımadığını vurguladı.

Jorgensen, “Gaz faturanızı ödeyemiyorsanız, piyasada ne kadar gaz bulunduğunun pek manası kalmaz.” dedi.

AB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler
Başlık ResmiAB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler

PETROL REZERVLERİ PİYASAYA SÜRÜLECEK

Kış yaklaşırken dizel piyasasını istikrara kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Jorgensen, AB ülkelerinin stratejik rezervlerden 42,6 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünü yineledi. Bu miktarın yaklaşık yarısının dizel olacağını kaydetti.

Söz konusu miktarın AB’nin yaklaşık dört günlük tüketimine karşılık geldiği ve fiyatları düşürüp düşürmeyeceği yönündeki soruya cevap veren Jorgensen, etkilerin Uluslararası Enerji Ajansı ile birlikte izleneceğini söyledi.

Jorgensen, alınan önlemlere rağmen dizel fiyatlarının yüksek seyredeceği bir kışa girildiğini belirterek bunun mevcut jeopolitik durumdan kaynaklandığını ifade etti.

AB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler
Başlık ResmiAB ülkelerinden petrol hamlesi! 42,6 milyon varili piyasaya sürecekler


“RUS GAZI SATIN ALMAK İSTEMİYORUZ”

Bazı ülkelerin Rus doğal gazına yönelik yasağın yeniden değerlendirilmesi çağrılarına da değinen Jorgensen, mevcut yasağın yürürlükte olduğunu hatırlattı. Geçmişteki hataların tekrarlanması durumunda Avrupa’nın yeniden Rusya’ya bağımlı hâle gelebileceği uyarısında bulundu.

2022 yılının şubat ayında Danimarka’da bakanlık yaptığını hatırlatan Jorgensen, gaz akışının kesilmesi ihtimalinden duyulan endişeyi yakından bildiğini söyledi.

Rusya’yı enerji tedarikini bir şantaj aracı olarak kullanmakla suçlayan Jorgensen, Avrupa’nın Rus gazına ödediği paranın Ukrayna’daki savaşı finanse etmeye katkı sağladığını savundu. Jorgensen, “Dolayısıyla hayır, Rus gazı satın almaya başlamak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.