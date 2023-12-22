ABD basınında yankı buldu! Erdoğan'ın Filistin'i birleştirme girişimi konuşuluyor

22 Aralık 2023 11:28 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:35

Türkiye, Filistin topraklarında barışın sağlanabilmesi adına arabulucuk görevlerini üstlenmeye devam ediyor.

Macaristan dönüşü gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıyı işaret ederek, "El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Haniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim" hatırlatmasında bulundu.

'TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI VE YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

Sürdürülen çabaların devamının geleceğini işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün.

Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum."

Al-Monitor, Türkiye'nin, Filistin'deki Hamas ve El Fetih gruplarının bulunduğu bir konferansta buluşturma girişimlerinde olduğunu belirtti.

'ET VE KEMİK GİBİLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Fetih ve Hamas'ın birbirleriyle uyum ve koordinasyon içinde varlık göstermesini vurguladı. Haberde ise bu ifadeye ilişkin, "Erdoğan, rakip grupları 'et ve kemik' gibi olarak tanımladı. 'Şu anda, bu birliği korumak için çaba göstermemiz gerekiyor' dedi." şeklinde aktarıldı.

Ayrıca Al-Monitor haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdi." ifadelerini kullandı.