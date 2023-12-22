Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    ABD basınında yankı buldu! Erdoğan'ın Filistin'i birleştirme girişimi konuşuluyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çabaları yabancı basında da yer buldu. ABD merkezli Al-Monitor, Filistin'deki Hamas ve El Fetih gruplarını birleştirme girişimleri hakkında Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.

    ABD basınında yankı buldu! Erdoğan&#039;ın Filistin&#039;i birleştirme girişimi konuşuluyor
    Dünya Haberleri  / Al-Monitor

    Türkiye, Filistin topraklarında barışın sağlanabilmesi adına arabulucuk görevlerini üstlenmeye devam ediyor.

    Macaristan dönüşü gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıyı işaret ederek, "El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Haniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim" hatırlatmasında bulundu.

    'TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI VE YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

    Sürdürülen çabaların devamının geleceğini işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

    "El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün.

    Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum."

    Al-Monitor, Türkiye'nin, Filistin'deki Hamas ve El Fetih gruplarının bulunduğu bir konferansta buluşturma girişimlerinde olduğunu belirtti.

    ABD basınında yankı buldu! Erdoğan'ın Filistin'i birleştirme girişimi konuşuluyor

    'ET VE KEMİK GİBİLER'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Fetih ve Hamas'ın birbirleriyle uyum ve koordinasyon içinde varlık göstermesini vurguladı. Haberde ise bu ifadeye ilişkin, "Erdoğan, rakip grupları 'et ve kemik' gibi olarak tanımladı. 'Şu anda, bu birliği korumak için çaba göstermemiz gerekiyor' dedi." şeklinde aktarıldı.

    Ayrıca Al-Monitor haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdi." ifadelerini kullandı.

    Al-Monitor /  - Dünya
    TürkiyeFilistinHamas
    Haberler > Dünya > ABD basınında yankı buldu! Erdoğan'ın Filistin'i birleştirme girişimi konuşuluyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...