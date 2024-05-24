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ABD Başkanı Biden'ı sesini taklit etmenin bedeli ağır oldu: Rekor ceza verildi

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ABD Başkanı Biden&#039;ı sesini taklit etmenin bedeli ağır oldu: Rekor ceza verildi
Fcc, Haber

Dünya Haberleri

ABD New Hampshire'da ocakta yapılan ön seçimler öncesi seçmenlere Başkan Joe Biden'ın sesini taklit eden, yapay zeka tarafından oluşturulmuş otomatik aramalar yapan kişiye 6 milyon dolar ceza verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinde ocak ayında yapılan ön seçimler öncesi, seçmenlere Joe Biden'ın sesini taklit ederek otomatik aramalar yapan Steven Kramer, Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından 6 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Steven Kramer, siyasi danışmanlık yaparken yapay zeka teknolojisini kullanarak sahte kimlik oluşturmak ve seçmenleri kandırmakla suçlandı. FCC, Kramer'i "Arayanın Kimliğini Açıklama Yasası"na aykırı hareket etmekle suçlayarak bu rekor cezayı verdi.

Kramer'in aramaları gerçekleştirdiği Lingo Telecom adlı şirkete de 2 milyon dolar ceza verildi. Kramer, Biden'ı taklit eden otomatik aramalar nedeniyle "seçmenlere baskı uygulama" gibi suçların da aralarında bulunduğu 13 farklı suçtan yargılanması talep edildi.

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