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ABD Başkanı Biden İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Başkanı Biden İsrail&#039;in Gazze&#039;de yaptığı soykırımı görmezden geldi
Abd, İsrail, Gazze, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'deki katliamına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, soykırım yapıldığı çağrılarına da karşı çıktı. Beyaz Saray'daki "Amerikan Yahudileri Mirası Ayı" etkinliğinde konuşan Biden, "Yaşananlar soykırım değil, kabul etmiyoruz" dedi.

7 Ekim 2023'te Gazze'de soykırım başlatan İsrail'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım olmadığını" savunarak bu suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Biden, "Amerikan Yahudileri Mirası Ayı" için Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Açıkça konuşacağım, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki iddialarının aksine, (Gazze'de) yaşananlar soykırım değil. Biz bunu kabul etmiyoruz." diyen Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın kararına da uymayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden geldi - 1. Resim

NETANYAHU'YU TUTUKLAMA TALEBİNE DE KARŞI ÇIKTILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasını da reddettiklerini belirtti.

Biden, İsrail ile Hamas'ın bir tutulmasının söz konusu dahi olmadığını ifade etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu temelden reddettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Biden İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden geldi - 2. Resim

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD, UCM Başsavcısı'nın bugün üst düzey İsrailli yetkililer ve Hamas teröristleri için yaptığı yakalama kararı açıklamasını temelden reddediyor. Başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz." yorumunu yaptı.

UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunan Blinken, Başsavcı Han'ın başka ülkelere gösterdiği "kendini savunma hakkını" İsrail'e tanımadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Biden İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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