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    ABD ile Katar arasındaki askeri üs anlaşması yenilendi

    ABD, Katar ile askeri üs anlaşmasını yeniledi. Buna göre ABD, Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmeye yönelik Katar'la anlaştığı öne sürüldü.

    ABD ile Katar arasındaki askeri üs anlaşması yenilendi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Orta Doğu'da varlık göstermeye devaeden ABD'nin Katar ile yeni bir anlaşmaya vardığı öne sürüldü. CNN'in aktardığına göre Amerika ve Katar, başkent Doha yakınlarındaki üssün kullanım süresinin uzatılmasında anlaştı. 

    ABD'nin, Katar'da bulunan Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmeye yönelik Katar'la anlaştığı öne sürüldü.

    İsmi açıklanmayan 3 ABD'li savunma yetkilisinin yanı sıra anlaşma hakkında bilgi sahibi başka bir yetkili, CNN'e konuştu.

    Yetkililer, ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha uzatılması konusunda Katar'la anlaşmaya vardığını iddia etti.

    ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'nde 10 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu kaydediliyor.

    Haberde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde, iki ülkenin de "ikili savunma ilişkilerini genişletmek ve güçlendirmek için resmi olarak ileriye dönük adımlar atacağını" söylediği belirtiliyor.

    1996'DA İNŞA EDİLDİ 

    Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, 1996 yılında 1 milyar dolara inşa edildi.

    Hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla asker bulunduran ABD, Katar'da ayrıca Es-Seyliye Kampı adı verilen bölgede de kendi ordusunun ortak ekipmanlarını muhafaza ettiği bir üsse daha sahip. 

    Öte yandan Katar, Afganistan'dan çekilme sürecinde ABD-Taliban görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

    Doha yönetimi, Hamas-İsrail müzakerelerinin yanı sıra, kısa süre önce Venezuela ve ABD arasındaki bir esir takasına da aracılık etti. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Dünya > ABD ile Katar arasındaki askeri üs anlaşması yenilendi
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