ABD'nin İsrail desteğine Senatodan sesler yükseliyor! 'Artık yeter...'

3 Ocak 2024 11:04 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 11:05

Hamas'ın silahlı kanadının 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak katliama başladı. Bölgeyi bombardımana tutan ve 21 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in en büyük destekçisi ise ABD.

Gazze'yi yerle bir etmek için 50 milyar dolardan fazla para harcamayı göze alan İsrail yönetiminin bütçesinin neredeyse üçte birini ABD daha savaşın ilk günlerinde sağladı. Sonrasında ise İsrail'e 10 milyar dolarlık yeni askeri yardım için kolları sıvadı.

ABD'nin İsrail'e savaş için sağladığı fon, ülke senatosunda seslerin yükselmesine neden oldu. ABD'nin Vermont eyaletinin senatörü Bernie Sanders, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ahlaksız savaşına fon sağladığı" gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yeni askeri desteği durdurması çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Sanders, Biden ile Netanyahu yönetimlerinin Gazze politikalarını eleştirdi ve 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını bir kez daha kınadı.

ABD'nin Gazze'deki krizle birlikte gündeme getirdiği ve İsrail'e ilave 10 milyar dolarlık askeri yardım paketine karşı çıkan Sanders, "Artık yeter! Kongre bu fonu sağlamayı reddetmeli. ABD'nin sağlayacağı fon sağcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik acımasız savaşını sürdürmesine yönelik koşulsuz askeri destek demektir" yorumunu yaptı.

Daha önce de ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Sanders, Senatoda bu yönde oylama yapılması için tasarı hazırlamış ancak tasarı gündeme alınmamıştı.

BİR TEPKİ DE WARREN'DAN

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi'nin, Filistinli sivilleri öldürerek Gazze'de insani bir felakete neden olduğunu belirtti.

Warren, sosyal medya platformu X hesabından, Netanyahu'nun 'Gazze'ye yönelik saldırıların aylar süreceği' yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Senatör Warren, "Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi binlerce Filistinli sivili öldürerek insani bir felakete neden olmuştur" ifadesini kullandı.

İsrail'in, aylarca sürecek bir savaşa değil, esirleri eve getirecek bir liderliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Warren, "Gazze'yi bombalamayı durdurun. Ateşkese devam edin. Kalıcı bir barış için çalışın" değerlendirmesinde bulundu.