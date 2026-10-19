ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasının bulunduğu Capitol Hill bölgesinde silahlı çatışma çıktı. Sokakta yaşanan kavgayı ayırmak isteyen Ulusal Muhafız askerlerine ateş açıldı. Bir asker bacağından, şüpheli ise karnından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

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ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de gece saatlerinde silah sesleri yükseldi.

Kongre binasının bulunduğu Capitol Hill bölgesinde bir sokak kavgasına müdahale eden Ulusal Muhafız askerleri ile silahlı bir şüpheli arasında çatışma yaşandı.

ABD Kongresi yakınlarında çatışma! Ulusal Muhafız askeri vuruldu

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN ATEŞ AÇILDI

Washington Metropolitan Polis Departmanı Geçici Emniyet Müdürü Jeffery Carroll, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında çatışmanın ayrıntılarını açıkladı.

Carroll'ın verdiği bilgilere göre bir minibüste bulunan 7 veya 8 Ulusal Muhafız askeri, kaldırımda toplanan bir grup arasında kavga çıktığını fark etti.

Askerlerin kavgayı ayırmak için araçtan indiği sırada gruptaki kişilerden biri silahını çıkararak ateş açtı.

ABD Kongresi yakınlarında çatışma! Ulusal Muhafız askeri vuruldu

ÜÇ ASKER KARŞILIK VERDİ

Ulusal Muhafız askerleri, silahlı şüpheliye silahını bırakması yönünde uyarıda bulundu.

Şüphelinin uyarılara uymaması üzerine üç asker ateşle karşılık verdi.

Çatışmada bir Ulusal Muhafız askeri bacağından, silahlı şüpheli ise karnından vuruldu.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı asker ve şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürü Carroll, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını ve iyileşmelerinin beklendiğini açıkladı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çevrede güvenlik önlemleri alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Washington polisi, çatışmaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polisin İç İşleri ve Kriminal Soruşturma birimlerinin olay yerinde inceleme yaptığı açıklandı.

Carroll, silahlı çatışmaya karışan tek şüphelinin vurulan kişi olduğunu belirterek olay sırasında bölgeden kaçan diğer kavga katılımcıları ile görgü tanıklarına ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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