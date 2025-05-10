ABD, milyarderler için okyanusların altına şehirler inşa etti! Yer altı imparatorluğu ifşa oldu

ABD hükümetinin milyarderler için okyanusların derinliklerine devasa yer altı şehirleri inşa ettiği ortaya çıktı!

Eski ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Catherine Austin Fitts'in ortaya attığı iddialar dünya gündemine bomba gibi düştü. Fitts, ABD hükümetinin 21 trilyon dolarlık kayıp bütçeyi, okyanusların altına inşa edilen gizli şehirler ve yer altı üsleri için kullandığını ileri sürdü.

21 TRİLYON DOLAR NEREDE?

Fox News'in eski sunucusu Tucker Carlson'ın YouTube kanalında yayımlanan röportajda Fitts, 1998-2015 yılları arasında ABD Savunma Bakanlığı ve İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı bünyesinde yapılan 21 trilyon dolarlık yetkisiz harcamanın izini sürdüğünü açıkladı.

ELİTLER İÇİN KIYAMET SIĞINAĞI MI?

İddialara göre yer altı şehirleri, muhtemel bir felaket senaryosunda ABD'li elitlerin hayatta kalmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Skidmore, 1998-2015 yılları arasında ABD hükümetinin hesaplarında 21 trilyon dolarlık kayıp bütçe olduğunu ortaya koymuştu. Skidmore, "Bu miktar yer altı altyapı projeleriyle ilişkilendirilebilir. Hükümet artık bu tür raporlar üretmiyor ve belgeler kaybolmuş durumda" diyerek şeffaflık eksikliğine dikkat çekti.

GİZLİ TESİSLER NEREDE?

Fitts, ABD genelinde en az 170 yer altı tesisi olduğunu belirterek, bazı üslerin Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine inşa edildiğini iddia etti.

Soğuk Savaş döneminden kalan Cheyenne Mountain, Raven Rock ve Mount Weather gibi tesislerin güncellenerek kullanılmaya devam ettiğini vurgulayan Fitts, "Bu yer altı şehirleri, elitlerin kıyamet sonrası hayatta kalması için hazırlandı" dedi.

GİZLİ UZAY PROGRAMLARI DA DAHİL!

Fitts'in iddialarına göre, bu yer altı tesisleri sadece sığınak olarak değil, gizli uzay programları ve ileri teknolojik araştırmalar için de kullanılıyor. "Uzaya erişim ve yer altı şehirleri birbirini tamamlayan projeler. Dünyanın geleceği yerin altında ve yıldızların ötesinde şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

GİZLENEN GERÇEKLER: 21 TRİLYON DOLARLIK KAYIP BÜTÇE

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Mark Skidmore, 2017'de yayımladığı raporda, ABD hükümetinin Savunma Bakanlığı ve İskan Bakanlığı üzerinden 21 trilyon dolarlık kayıp bütçe oluşturduğunu ortaya çıkarmıştı. Trump döneminde yürürlüğe giren FASAB Standardı 56, hükümetin finansal işlemlerini gizlemeye yönelik düzenlemeler getirdi ve bu harcamaların izini sürmek neredeyse imkânsız hale geldi.