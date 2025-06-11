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İsrail, İran'a saldırmaya çok yakın! ABD'den Orta Doğu'da yüksek acil durum kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, İran&#039;a saldırmaya çok yakın! ABD&#039;den Orta Doğu&#039;da yüksek acil durum kararı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in, İran'a saldırmaya çok yakın olduğu belirtildi. ABD, Irak Büyükelçiliği'ni derhal tahliye etme kararı aldı. ABD yetkilisi, Bahreyn'deki askerî personel ailelerinin de bölgeden ayrılabileceğini açıkladı.

Orta Doğu'da gerginlik zirve yaptı. İsrail'in, İran'a saldırmaya çok yakın olması nedeniyle ABD, Irak Büyükelçiliği'ni derhal tahliye etme kararı aldı.

Associated Press (AP) ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk ihtimali" nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını yazdı.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

İsrail, İran'a saldırmaya çok yakın! ABD'den Orta Doğu'da yüksek acil durum kararı - 1. Resim

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Orta Doğu'da yüksek acil durum kararı! Trump'tan tehdit gelmişti: İran'a saldırı mı olacak? - 1. Resim

TRUMP'TAN TEHDİT GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin tıkanması durumunda askerî müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurma konusunda isteksiz olduğunu görüyorum" diyerek endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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