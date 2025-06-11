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İsrail gözünü İran'a mı dikti? Sınıra 10 bin asker gidiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail gözünü İran&#039;a mı dikti? Sınıra 10 bin asker gidiyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in İran'a saldıracağı yönündeki haberler yayılırken, Siyonist ordusu, Golan Tepeleri'ne kalıcı birlikler yerleştirme ve Ürdün sınırında yeni bir tümen kurma planlarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Zamir, ülkenin güvenliği için Ultra-Ortodoks Yahudilerin de askere alınması gerektiğini vurgulayarak tartışmalı hükümet krizine atıfta bulundu.

İsrail, Orta Doğu'daki skandal faaliyetlerine devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu komutanları yeni birlikler oluşturmak için bir plan sundu.

İsrail ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai tarafından sunulan planın Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından onaylandığı belirtildi.

İsrail gözünü İran'a mı dikti? Sınıra 10 bin asker gidiyor - 1. Resim

SINIRDAKİ PLAN NE?

Sunulan plan, 500. Zırhlı Tugay'ın yeniden kurulmasını, 3 taburun Golan Tepeleri'nde kalıcı olarak konuşlandırılmasını ve Ürdün sınırında yeni bir tümen kurulmasını öngörüyor.

İsrail ordusu, Suriye sınırında işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, savunma için daimi olarak piyade birliklerinden oluşan 3 tabur konuşlandırılacak.

10 BİNDEN FAZLA ASKER GİDECEK

Ürdün sınırında, sınır ihlallerinin önüne geçme iddiasıyla İsrail ordusu bünyesinde iki ay içerisinde yeni bir tümen kurulması planlanıyor.

Tümenin, 11 taburdan ve 10 binden fazla askerden oluşması ve içerisinde Ultra-Ortodoks (Haredi) askerlerin de bulunması bekleniyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir saha turu gerçekleştiren İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, hükümet krizine yol açan Haredilerin askere alınması konusuna değindi.

Zamir, İsrail'in asgari bir askeri güce dayanarak varlığını sürdüremeyeceğini belirterek daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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