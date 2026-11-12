ABD Savunma Bakanı'nı uyardı, madalyayı kaptı! Nöbetçi askere sürpriz ödül

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda kendisini ve beraberindeki üst düzey heyeti sessiz olmaları konusunda uyaran askeri ödüllendirdi. Hegseth, görevini kurallara uygun şekilde yerine getiren Uzman Çavuş Thomas Iglesias'a madalya takdim etti.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda kendisinin de aralarında bulunduğu heyeti kurallara uymaları konusunda uyaran askeri ödüllendirdi.

Olay, Hegseth'in Gaziler Günü kapsamında düzenlenen törenin ardından eşi ve beraberindeki üst düzey askeri yetkililerle birlikte Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirdiği sırada yaşandı.

Heyette bulunan bir kadının yüksek sesle gülmesi üzerine nöbet tutan Uzman Çavuş Thomas Iglesias, grubu mezarlığın kuralları konusunda uyardı. Iglesias'ın, "Tüm ziyaretçilerin her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumaları gerekmektedir" diyerek heyete seslendiği belirtildi.

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MADALYA TAKDİM ETTİ

Yaşananların ardından Hegseth, kendisini de uyaran askeri bu kez ödüllendirdi. ABD Savunma Bakanı, Pentagon'da ağırladığı 3. Piyade Alayı mensubu Iglesias'a "Ortak Hizmet Takdir Madalyası" takdim etti.

Hegseth, madalya töreninden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Askerleri seviyoruz, standartları seviyoruz. Aferin Uzman Çavuş. Devam edin vatanseverler" ifadelerini kullandı.

Böylece mezarlıkta görevini yerine getirirken üst düzey heyeti uyaran asker, aynı heyetin başındaki isim tarafından ödüllendirilmiş oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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