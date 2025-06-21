ABD sokağa döküldü: "İran’da savaşa hayır" protestosu yayılıyor

ABD'nin San Francisco kentinde Filistin ve İran destekçileri, Federal Bina yakınlarında toplanarak İsrail’in İran ve Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde "İran'da Savaşa Hayır" protestosu, devam ediyor.

San Francisco kentinde Göstericiler, İsrail’in İran’daki nükleer bilim insanlarını ve altyapıyı hedef alan saldırılarını ve ABD’nin bu çatışmalara muhtemel müdahil olma ihtimalini protesto etti.

NELER OLDU?

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Tahran’daki rejim hedeflerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma" emri verdiğini açıkladı. Katz, "Besic ve Devrim Muhafızları gibi rejimin tüm sembollerinin vurulması gerektiğini" savunarak, İran'ın başkentinden toplu tahliye yapılması gerektiğini belirtti.

TAHRAN VE TEBRİZ GECE BOYU BOMBALANDI

İranlı yetkililere göre İsrail, Tebriz Şehid Medeni Uluslararası Havalimanı çevresi ve Erdebil'de bir füze rampasını hedef aldı. Tahran'da bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda nükleer bilim insanı hedef alındı. İsrail Ordu Radyosu, "saldırının hedefinde bir nükleer bilim insanı vardı" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı ise gece saatlerinde Tahran'daki bir hastanenin İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı. İran Kızılayı, saldırılardan 5 hastanenin etkilendiğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSU: 35 FÜZE RAMPASI VE DEPO VURULDU

İsrail ordusu, İran'ın kuzeyindeki Tebriz ve Kirmanşah bölgelerinde 25 savaş uçağı ile operasyon düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "35 füze rampası ile mühimmat depoları imha edildi" denildi.

"SALDIRI DURMADIKÇA MÜZAKERE YOK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD, İran'a saldırıda İsrail’in ortağıdır. Saldırılar durmadıkça müzakere söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "Savaşın sona ermesi için düşman saldırılarını koşulsuz durdurmalı" açıklamasında bulundu.

"SAVAŞTA BİLE GAZETECİLER KORUNMALI"

İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumu IRIB binasına düzenlediği saldırıya Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, "Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil kabul edilir" diyerek saldırının araştırılması çağrısında bulundu.

İSRAİL'DE 8 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle İsrail’de 8 bin 190 kişi tahliye edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran’dan bu yana 2 bin 517 kişinin yaralandığını, bunlardan 132’sinin hâlâ hastanede olduğunu açıkladı.

TELEFON DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa ve Avustralya’daki mevkidaşlarıyla Orta Doğu’daki gerilimi değerlendirdi. ABD basınına göre, Washington yönetimi, İran ile doğrudan temasa geçmeye hazır olduğunu Fransa’ya bildirdi.