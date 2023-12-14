Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İsrail'de Netanyahu ile görüştü

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İsrail'de Netanyahu ile görüştü

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İsrail&#039;de Netanyahu ile görüştü
    Beyaz Saray, Israil, Haber, Netanyahu

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden kanlı saldırılarında İsrail'e destek veren ABD'den Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e gelerek Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant ile görüşme gerçekleştirdi. Gallant, Sullivan'a ABD'nin vermiş olduğu kayıtsız şartsız destek için teşekkür etti.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ayrı ayrı bir araya geldi.

    ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİ

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’e geldi. Sullivan, ilk olarak Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelirken, görüşmede Gazze Şeridi ve Lübnan sınırındaki çatışmalar ele alındı. Bakan Gallant yaptığı açıklamada, ABD yönetimine "kayıtsız şartsız desteği" için teşekkür etti.

    NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

    Sullivan daha sonra İsrail’de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmeye, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli Orta Doğu Danışmanı Brett McGurk'un da katıldı.

    Sullivan ve Netanyahu’nun görüşmenin ardından Savaş Kabinesi üyeleriyle kapsamlı bir toplantı yapması bekleniyor.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Hamas'tan Netanyahu'yu 'yalancı' çıkaran video! İsrail ordusunda ağır kayıp
    Oynat

    Hamas'tan Netanyahu'yu 'yalancı' çıkaran video! İsrail ordusunda ağır kayıp

    İsrail-Hamas çatışması tüm şiddeti ile devam ederken, Hamas'ın yayınladığı son görüntüler İsrail hükümetini bir kez daha yalancı çıkardı. Bombardıman uçağı kullanan Hamas mensuplarının hedefleri bir bir imha ettiği görülürken, İsrail ordusunun Gazze'de verdiği ağır kayıplar da gözler önüne serildi.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...