ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İsrail'de Netanyahu ile görüştü

14 Aralık 2023 17:49 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 18:13

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ayrı ayrı bir araya geldi.

ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’e geldi. Sullivan, ilk olarak Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelirken, görüşmede Gazze Şeridi ve Lübnan sınırındaki çatışmalar ele alındı. Bakan Gallant yaptığı açıklamada, ABD yönetimine "kayıtsız şartsız desteği" için teşekkür etti.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Sullivan daha sonra İsrail’de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmeye, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli Orta Doğu Danışmanı Brett McGurk'un da katıldı.

Sullivan ve Netanyahu’nun görüşmenin ardından Savaş Kabinesi üyeleriyle kapsamlı bir toplantı yapması bekleniyor.

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