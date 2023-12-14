Hamas ile İsrail arasında numara savaşları! İsrailli yetkili Hamas liderinin numarasını ifşa etti: Hamas'tan cevap gecikmedi

14 Aralık 2023 14:29 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:39

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılan ateşkes oylamasında ABD veto hakkını kullandı ve ateşkes gerçekleşmedi. Ancak ateşkes tartışmaları tüm hızıyla sürüyor. Salı günü yapılan BM Genel Kurulu'nda büyük bir skandal yaşandı.

HAMAS LİDERİNİN NUMARASINI İFŞA ETTİ

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın "Gazze'de ateşkes anlaşması için arayın" notuyla Sinvar'ın numarasının yazdığı bir poster kaldırarak Hamas liderinin numarasını ifşa etti. Ardından Erdan, Hamas'a silah bırakmasını, teslim olmasını ve rehinelerimizi geri vermesini söyleyin. Bu, sonsuza kadar sürecek tam bir ateşkes sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Kanal 13'ten Gil Tamari numarayı aradı, ancak arama doğrudan telesekretere gittiği için numara devre dışı bırakıldı. Tamari, "Yahya Sinwar, eğer sana ulaştıysam ve bu senin numaransa, teslim olsan iyi olur" dedi. Canlı yayın konuklarından biri ise "Rehineleri geri ver" ifadelerini kullandı.

ERDAN'IN DA NUMARASI YAYINLANDI

Söz konusu olayın ardından, Hamas'ın Telegram kanalından Erdan'ın telefon numarası yayınlandı. 'Tehdit mesajları aldığını' söyleyen Erdan, kendisine gönderilen mesajları paylaştı. Erdan'ın, Endonezya kodlu bir numaradan arandığı öğrenildi.