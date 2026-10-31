ABD üslerinde milyarlarca dolarlık hasar! İran'ın saldırı stratejisi deşifre oldu

Associated Press'in uydu görüntüleri ve yetkililerle yaptığı görüşmelere dayanan incelemesine göre İran, Orta Doğu'daki ABD üslerinde erken uyarı sistemleri ve uçak hangarlarını hedef aldı. Saldırılar milyarlarca dolarlık hasara yol açarken ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da yeniden şekillendi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İran'ın Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine yönelik saldırılarının bilançosu ortaya çıktı. ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansının uydu görüntüleri ve bölgesel yetkililerle yaptığı görüşmelere dayanan incelemesine göre İran, saldırılarında doğrudan uçakları ve binaları hedef almadan önce erken uyarı sistemleri ile uçak hangarlarına yöneldi. Saldırıların milyarlarca dolarlık ekipman hasarına neden olduğu belirtildi.

AP'nin yayımladığı rapora göre, ağustos ayı sonuna kadar İran veya İran destekli milis gruplarının üstlendiği 115'ten fazla insansız hava aracı ve füze saldırısı, Orta Doğu'daki 26 ABD askeri üssünde ve ABD'ye ait askeri teçhizatın bulunduğu diğer tesislerde hasara yol açtı. Saldırılarda çok sayıda binanın zarar gördüğü veya tamamen tahrip edildiği aktarıldı.

İLK HEDEF ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE UÇAK HANGARLARI

Raporda, İran'ın saldırı stratejisinde erken uyarı sistemleri ve uçak hangarlarını öncelikli hedef olarak belirlediği kaydedildi. Bu yöntemle ABD üslerinin savunma ve operasyon kabiliyetinin zayıflatılmasının, daha büyük çaplı saldırılar için alan açmasının amaçlandığı değerlendirildi.

ABD, BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ VARLIĞINI GERİ ÇEKTİ

İran saldırılarının yol açtığı hasarın özellikle Kuveyt'teki ABD üslerinde ağır olduğu ve toplam zararın milyarlarca doları bulduğu belirtildi.

AP'ye konuşan iki bölgesel yetkili, saldırıların ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını önemli ölçüde yeniden şekillendirdiğini ve Washington yönetiminin askeri varlıklarının büyük bölümünü Basra Körfezi'nden çektiğini ifade etti.

Çekilen unsurlar arasında uçaklar, hava savunma sistemleri, iletişim sistemleri ve üslerin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli diğer askeri ekipmanların da bulunduğu aktarıldı.

PENTAGON'DAN İLK AÇIKLAMA

Saldırılara ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) herhangi bir açıklama gelmedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise AP'ye yaptığı değerlendirmede, ABD üslerinin iyi korunduğunu savunarak, "Üslerimiz iyi korunuyor ve ABD ordusu hiç olmadığı kadar güçlü" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala