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CENTCOM Komutanı Hürmüz'deki üsse gitti: İran donanması artık bölgede yok

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CENTCOM Komutanı Hürmüz'deki üsse gitti: İran donanması artık bölgede yok
Başlık ResmiCENTCOM Komutanı Hürmüz'deki üsse gitti: İran donanması artık bölgede yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, Hürmüz Boğazı’nda İran Devrim Muhafızları’na ait unsurlara rastlamadıklarını ve İran donanmasının deniz gücünün ortadan kaldırıldığını öne sürdü. İran limanlarına uygulanan ablukanın petrol ihracatını durdurduğunu iddia eden Cooper, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve uluslararası deniz trafiğinin açık tutulması için ABD faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

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Dünya ABD ve İran arasındaki gerilime odaklanırken , CENTCOM'dan yeni bir açıklama geldi. Piyasaları etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere değinen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, hafta başında Orta Doğu'daki üslerden bazılarını ziyaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Cooper, bölgede ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve çeşitli yükler taşıyan ticari gemilerin bulunduğunu söyledi.

CENTCOM Komutanı Hürmüz'deki üsse gitti: İran donanması artık bölgede yok
Başlık ResmiCENTCOM Komutanı Hürmüz'deki üsse gitti: İran donanması artık bölgede yok
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Cooper, Hürmüz Boğazı'nı ziyaretinde bölgede İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait herhangi bir unsur görmediğini öne sürerek, "Onlarca yıl Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda devriye gezerek ticari gemileri taciz ettiler ve istedikleri zaman bu gemilere el koydular. Ancak artık bölgede değiller çünkü İran donanmasının tamamı denizin dibini boyladı" dedi.

CENTCOM Komutanı Hürmüz'deki üsse gitti: İran donanması artık bölgede yok
Başlık ResmiCENTCOM Komutanı Hürmüz'deki üsse gitti: İran donanması artık bölgede yok
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"PETROL İHRAÇ EDEMİYORLAR"

Boğazdaki uluslararası geçiş noktalarında bulunan İran'a ait deniz mayınlarını da temizlediklerini savunan Cooper, bu güzergahların açık tutulması için ordunun bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Cooper, yazdan bu yana Körfez ülkelerinin 1,5 milyar varilden fazla ham petrol ihraç etmesine destek sağladıklarını ifade ederek, "Öte yandan, İran limanlarına uygulanan sıkı ablukayla İran'ın petrol ihraç etmesini engelledik" diye konuştu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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