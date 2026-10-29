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ABD-İran hattında mektup iddiası: Tahran'ın 7 şartı ne?

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ABD-İran hattında mektup iddiası: Tahran'ın 7 şartı ne?
Başlık ResmiABD-İran hattında mektup iddiası: Tahran'ın 7 şartı ne?

İran basını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Tahran'a barış görüşmeleri için mektup gönderdiğini öne sürdü. Tasnim'e göre İran henüz cevap vermedi ve ABD'den 7 şartın yerine getirilmesini bekliyor.

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ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine ilişkin iddialar gündeme geldi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye barış görüşmelerinin sürdürülmesi amacıyla mektup gönderdiğini öne sürdü.

Haberde, mektubun Tahran yönetimine ulaştığı ancak henüz cevap verilmediği belirtildi.

Tasnim'in haberinde, ABD'nin İran tarafından öne sürülen 7 şartı yerine getirmesi gerektiği savunuldu. Tahran'ın belirlediği çerçeveyi zayıflatacak herhangi bir yaklaşımın kabul edilmeyeceği ileri sürüldü ancak söz konusu 7 şartın ayrıntılarına ilişkin paylaşılan metinde bilgi verilmedi.

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ABD BASININDA DA YER ALMIŞTI

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, daha önce yayımladığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla Vance'i görevlendirdiğini iddia etmişti. Haberde, Vance'in İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye mektup gönderdiği öne sürülmüştü.

İngiliz The Times gazetesi ise mektubun geçen hafta Katarlı arabulucular aracılığıyla iletildiğini ve pazar günü İran'a ulaştırıldığını ileri sürmüştü. İddiaya göre Vance, mektubunda doğrudan görüşmelerin başlatılmasını istedi ve ABD heyetine başkanlık etmeyi teklif etti. İran'ın nükleer programının da müzakerelerin başlangıcından itibaren ele alınmasını önerdiği belirtildi.

TRUMP, MÜZAKERELER İÇİN TALİMAT VERDİĞİ İDDİASINI REDDETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise basın mensuplarının İran'la barış görüşmelerini yeniden başlatmak için talimat verip vermediğine ilişkin sorusuna "Hayır" cevabını vermişti.

Trump, Vance'in İran'ın tıbbi malzeme ihtiyacı konusunda iletişim kurmasına onay verdiğini belirterek, konunun hasta insanlara yardım amacıyla malzeme temin edilmesiyle ilgili olduğunu söylemişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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